Joi, 7 August 2025
Zi de doliu național. Ion Iliescu va fi înmormântat, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea

 Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3.

Ion Iliescu va fi înmormântat joi, la cimitirul Ghencea Militar 3 FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Ion Iliescu va fi înmormântat joi, la cimitirul Ghencea Militar 3 FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment religios şi ceremonia Gărzii la catafalc.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul "Palat Cotroceni", potrivit Agerpres.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul", va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea 3.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Cimitirul Militar Ghencea 3 este declarat obiectiv militar, iar surse din MApN confirmă că mormântul lui Ion Iliescu va fi păzit de militari după înmormântare, potrivit unor surse din Ministerul Apărării Naționale (MApN), citate de Buletin de București.

Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost şef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.

A murit marţi, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.

