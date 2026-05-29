Vineri, 29 Mai 2026
Putin susține că războiul din Ucraina „se apropie de sfârșit”: „Forțele armate ale Rusiei avansează zilnic”

Război în Ucraina
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că situația de pe front îi permite Moscovei să afirme că războiul din Ucraina se apropie de final, susținând că armata rusă avansează „zilnic” pe toate direcțiile de luptă.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO: Profimedia
„Situația de pe câmpul de luptă dă Rusiei dreptul să spună că conflictul se apropie de sfârșit”, a declarat Vladimir Putin, citat de agenția Interfax.

Liderul de la Kremlin a precizat că afirmația sa se bazează pe evoluțiile militare din teren.

„Am făcut această declarație privind apropierea sfârșitului conflictului din Ucraina bazat pe situația de pe câmpul de luptă”, a spus Putin.

Președintele rus a evitat însă să ofere un termen concret pentru încheierea războiului.

„Ar fi imprudent să numim termene concrete pentru sfârșitul operațiunii speciale în condițiile luptelor”, a afirmat acesta.

Putin a susținut că armata rusă continuă să înainteze pe toate fronturile din Ucraina.

„Forțele armate ale Rusiei avansează zilnic pe toate fronturile”, a declarat liderul rus.

În același timp, Vladimir Putin a acuzat Uniunea Europeană pentru izbucnirea conflictului.

„Exact politica UE a dus la ceea ce s-a întâmplat în Ucraina”, a afirmat acesta.

Liderul de la Kremlin a insistat că Moscova este pregătită pentru negocieri, deși în prezent nu există discuții directe cu Kievul.

„Contactele cu Ucraina sunt menținute, dar nu au loc negocieri. Federația Rusă este pregătită pentru negocieri privind Ucraina și nu refuză să le inițieze”, a spus Putin.

Acesta a adăugat că Rusia ar fi încercat încă de la început să rezolve conflictul pe cale diplomatică.

„Federația Rusă a încercat întotdeauna să rezolve conflictul din Ucraina în mod pașnic și dorește să facă acest lucru și acum”, a declarat președintele Rusiei.

Putin a transmis și un nou avertisment privind securitatea teritoriului rus.

„Rusia are mijloacele necesare pentru a nimici pe toți cei care vor să distrugă bazele de pe teritoriul său”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Referindu-se la eventuale negocieri cu Uniunea Europeană, Putin a spus că alegerea reprezentanților europeni aparține exclusiv Bruxelles-ului.

„Rusia nu numește negociatori pentru Uniunea Europeană, este o chestiune care ține de UE însăși”, a subliniat președintele Federației Ruse.

