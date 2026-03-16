PSD nu poate depune amendamente la Legea Bugetului fără indicarea sursei de finanțare

Este vorba de un articol din Constituţie, nu de o lege oarecare.

Art. 138

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.

Când PSD depune amendamente la legea bugetului trebuie să indice, pentru fiecare amendament, sursa de finanţare. Şi nu este vorba de „vrăjeli” retorice şi populiste pe care le emite Grindeanu la adresa lui Bolojan:

-Ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale.

-Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale.

Aceste măsuri au fost stabilite, inclusiv cu acordul PSD, şi ele există în alte legi aprobate, nu în legea Bugetului de Stat.

În dezbaterile şi în amendamentele aduse la Legea Bugetului de Stat sunt permise doar acele măsuri care ţin de Bugetul de Stat, aflat în discuţie.

Respectiv, dacă PSD vrea „Amendarea în Parlament a Pachetului de Solidaritate, un sprijin real pentru 3 milioane de beneficiari, inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități și sprijin pentru familiile monoparentale, cu un impact bugetar minor, de doar 0,16% din PIB”, să spună de unde se vor lua aceşti bani: de la Educaţie, Sănătate, Armată sau de la alte capitole ale bugetului. Fără menţionarea sursei de finanţare, preşedintele de şedinţă a Comisiei parlamentare sau a Parlamentului n-ar trebui să pună la vot respectivul amendament, pentru că nu respectă textul constituţional.

Cum a explicat şi premierul Bolojan aseară, proiectul de buget a fost construit înainte de evenimentele din Orientul Mijlociu. Nu se ştie acum când se va termina războiul cu Iranul, ce consecinţe asupra economiei mondiale va avea, la ce provocări economice va trebui să răspundă şi România în lunile ce vin. Ce ar însemna pentru firmele şi instituţiile româneşti creşterea masivă a preţului petrolului, care se stabileşte în piaţa mondială, nu românească.

Sursele de finanţare ale bugetului nu mai pot fi împrumuturile. Anul acesta plătim pe dobânzi 12 miliarde de euro, cât autostrada Bucuresti-Pascani. Costurile împrumuturilor deja au crescut, şi vor ajunge la cer, în cazul în care economia mondială se destabilizează.

Dacă PSD are, sau nu, în cap aceste realităţi, să procedeze în consecinţă. Poate vota o moţiune depusă de AUR sau de PSD, să dărâme guvernul şi să vină la guvernare împreună cu AUR. Să vedem de unde iau bani de pensii şi salarii bugetare fără împrumuturi, cu România intrată în „junk”. Lasă românii fără mâncare sau bani de întreţinere? Vor fi alergați cu pietre pe stradă!

Rămâne ipoteza anunţată la începutul comunicatului PSD, că va vota bugetul pe 2026, în forma ieşită din parlament. Tot ce a scris în comunicat se adresează electoratului propriu, dar se rezumă la „a da din gură”, în realitate nu există nicio cale de promova amendamentele promise, pentru că nu au sursă de finanţare. De unde să ia statul banii necesari amendamentelor propuse de PSD? Toate sursele propuse de PSD ţin de alte legi, nu de buget, să le schimbe pe acelea şi apoi să vină cu amendamente la buget. Bugetul se construieşte pe baza legală existentă la momentul dezbaterii sale.

Din toate aceste opinii publice, diferite de poziţia PSD în Coaliţia de guvernare, rezultă ce spuneam. Au doar rolul de a „vrăji” electoratul său, sub lozinca populistă „să ia de la bogaţi să dea la săraci”. Dar nu spune că „bogaţii” şi-ar putea muta firmele sau investiţiile în alte ţări, mai prietenoase fiscal, şi bugetul ţării scade în loc să crească. Am şi văzut un exemplu în uzinele Dacia de la Mioveni, care-şi mută în Turcia proiectul construirii viitorului model de autoturism.

Rămâne ca parlamentul, preşedinţii de şedinţe ale dezbaterii proiectului de buget, să ceară PSD ce spune art. 138 din Constituţie: să indice surse de finanţare din articolele Legii Bugetului, nu aiurea, de la Dumnezeu din cer.