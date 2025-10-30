search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Exclusiv Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune"

Publicat:

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit la Interviurile Adevărul despre posibilitatea demiterii Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul anului viitor. Reprezentantul AUR este de părere că moțiunea de cenzură va fi depusă chiar de PSD, dacă nu o va face AUR. 

Marius Lulea la Interviurile Adevărul
Marius Lulea la Interviurile Adevărul

Marius Lulea estimează că viața Cabinetului Bolojan mai are doar câteva luni. În contextul moțiunii de cenzură vehiculate în spațiul public, chiar din partea PSD, Marius Lulea afirmă că acest lucru se va întâmpla în doar câteva luni.  

„Se va întâmpla acest lucru în ianuarie, când vor vrea să îl dea laoparte pe Bolojan, pentru că se vor aduna foarte multe nemulțumiri sociale. Bolojan, ca și Cîțu, cănd a fost în pandemie pus, este un premier de un an de zile, după care va fi aruncat la coșul de gunoi. Ceea ce înseamnă că, dacă nu depunem noi, vor depune ei o moțiune de cenzură”, afirmă Marius Lulea la Interviurile Adevărul

Prim-vicepreședintele AUR estimează că acest lucru se va întâmpla în perioada „ianuarie-februarie-martie”. 

Totodată, întrebat dacă AUR va vota o astfel de moțiune de cenzură, Marius Lulea completează: „Noi vom vota orice moțiune de cenzură care duce la căderea acestui Guvern incapabil să asigure dezvoltarea țării”. 

„Nu au nevoie de noi”. De ce ar refuza AUR guvernarea

Totuși, întrebat dacă AUR va participa la guvernare, în cazul în care va fi chemat, Marius Lulea spune că nu, poziția partidului fiind aceea de a susține organizarea alegerilor anticipate. 

„Nu au nevoie de noi, pentru că scopul lor comun va fi să îl dea jos pe Bolojan și să pună pe altcineva. Există grupări diferite în interiorul PNL, grupări diferite în interiorul USR și fiecare. Deci va fi o bătălie în interiorul acestor partide politice. Nu își vor dori ceva cu AUR. 

Repet. Poziția oficială a partidului este de alegeri anticipate și după alegeri să vedem ce se întâmplă și ce decid românii. Am spune nu (n. r. - intrării la guvernare). Poziția ultimă aprobată de partid este cea de anticipate”, mai explică Marius Lulea. 

Întrebat dacă ar accepta intrarea la guvernare cu propunerea unei reforme, Marius Lulea a răspuns: „oricine dorește să facă reformă în statul român are susținerea noastră. Nu înseamnă că trebuie să o facă împreună cu noi. Le oferim toată susținerea necesară”. 

Amenințarea moțiunii de cenzură depusă de PSD

Premierul Bolojan a declarat recent că orice partid nemulțumit de actuala guvernare poate „depune o moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă”. Reacția acestuia a venit după ce și Grindeanu l-a avertizat că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec la Curtea Constituțională privind reforma pensiilor magistraților și să plece acasă

„Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo.  (...) Să plece, asta înseamnă asumare politică. Dacă până la data de 28 noiembrie, când este acel termen care ne face să pierdem fonduri europene (231 de milioane de euro, n.r.), această lege nu trece, automat cineva trebuie să își asume politic acest eșec”, afirmă Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, anunțând că PSD a mers în ședința coaliției de marți, 28 octombrie, cu un avertisment

Politică

Top articole

