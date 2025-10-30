search
Joi, 30 Octombrie 2025
AUR analizează trei variante pentru Primăria Capitalei. Lulea: „Vrem profesioniști”. Ce spune despre Anca Alexandrescu

Publicat:
Ultima actualizare:

Marius Lulea, vicepreședinte AUR, a declarat la Interviurile Adevărul că partidul analizează mai multe variante pentru Primăria Capitalei, printre care Anca Alexandrescu, Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea. Lulea spune că AUR vrea un „partid matur” și o candidatură care să echilibreze rațiunea și emoția.

Marius Lulea, vicepreşedinte AUR, foto Facebook AUR
Marius Lulea, vicepreşedinte AUR, foto Facebook AUR

Marius Lulea, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a vorbit la Interviurile Adevărul despre variantele pe care partidul le ia în calcul pentru alegerile de pe 7 decembrie la Primăria Municipiului București.

Între numele discutate se află Anca Alexandrescu, Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea, despre care Lulea spune că fac parte dintr-o analiză internă menită să găsească echilibrul între emoția momentului și nevoia de maturizare a partidului.

„Există niște variante pe care lucrăm pentru că există interesul de a deveni un partid matur care să răspundă acestei chemări a electoratului. Nu mai suntem un partid de 15%, în spațiul public apar sondaje de 40%, ceea ce înseamnă că există o așteptare de partid matur. Ar trebui să prezentăm soluții care să răspundă acestei nevoi”, a spus Marius Lulea.

Vicepreședintele AUR a explicat că partidul vrea să aducă în prim-plan profesioniști care să întărească imaginea formațiunii. „Viziunea noastră pe termen lung este să ne maturizăm și să aducem persoane profesioniste care să arate că AUR are competență și consistență. Cred că acest lucru s-a întâmplat deja și e un semn bun pentru viitor”, a adăugat el.

Despre Anca Alexandrescu, Lulea a spus că se numără printre variantele analizate, dar că partidul nu se grăbește să anunțe o decizie finală. „Există doamna Alexandrescu, domnul Peiu și domnul Piperea ca variante de lucru. Sunt analize interne. Eu consider că aceste alegeri nu sunt atât de relevante. Problemele țării sunt mult prea complicate, ca să le poată rezolva un primar. Sigur, ele sunt importante pentru bucureșteni și este de văzut dacă oamenii vor continua în aceeași direcție ca până acum sau vor încerca să facă o schimbare reală", a mai spus liderul AUR.

Anunțul făcut de Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu a anunțat oficial că va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București, după ce în spațiul public au circulat informații privind o posibilă susținere din partea AUR.

Inițial, Cristian Popescu Piedone și-a exprimat sprijinul pentru Alexandrescu, însă ulterior a anunțat că Partidul Național Reformarea României (PNRR) va susține candidatura lui Daniel Băluță din partea PSD.

„Nu mai încurc nicio apă, m-am ținut de cuvânt, nu candidez la Primăria Capitalei”, a spus Piedone într-o conferință comună cu Băluță. „Prin protocolul discutat cu dl primar general Băluță ca organizația PNRR București să susțină necondiționat candidatura dl Băluță se pune în practică de astăzi”, a declarat acesta.

Fostul edil a adăugat că Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) „n-ar trebui să mai cheltuiască bani de campanie” pentru că „sunt în afara jocului politic” din București.

