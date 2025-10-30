Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, este invitatul de astăzi de la Interviurile Adevărul. Liderul AUR va vorbi despre teme de politică internă și externă, dar și despre situația din partidul său, precum și despre evoluțiile recente de pe scena politică românească.

Critici la adresa liderilor politici

Marius Lulea a lansat critici la adresa liderilor politici, acuzându-i de incompetență și lipsă de viziune în gestionarea problemelor economice ale României. Acesta a susținut că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu aveau „nici măcar o conștiință elementară” despre ce presupune conducerea unui stat.

„Să vă dau un singur exemplu. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă erau total nepregătiți să conducă România, nu aveau o conștiință elementare despre ce ar trebui să facă un premier, despre ce înseamnă deficitul de balanță comercială, despre ce înseamnă deficitul. Sigur, au auzit aceste cuvinte, dar nu le-au înțeles. (...) Și faptul că tot punem în fruntea statului român persoane care sunt nepregătite ne-a adus în această situație catastrofală în care să avem acest deficit bugetar care este unul colosal”, a declarat Lulea.

Blat între PSD și AUR pentru suținerea lui Bălută, candidatul PSD, la Primăria Capitalei: „AUR continuă să fie ținta unor campanii de manipulare”

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a declarat că partidul său continuă să fie ținta unor campanii de manipulare și încercări de discreditare venite din partea principalelor forțe politice. Lulea a afirmat că „minciuna și inducerea fricii” sunt strategii folosite constant în campaniile electorale din România.

„Această teorie și încercare de manipulare a românilor a mai fost folosită și în alte campanii electorale, cum a fost prima campanie pentru prezidențiale. (...) Noi am considerat decizia de anulare a alegerilor o măsură ilegală și neconstituțională. Am mers ferm împotriva sistemului, iar realitatea a demontat toate aceste afirmații. Minciuna reprezintă una dintre componente. Inducerea fricii este o altă componentă. Dar eu sunt curios dacă aceste strategii vor mai funcționa mult timp. Suntem deja în al cincilea an de viață politică”, a spus Lulea.

Lulea a acuzat partidele aflate la guvernare, PSD și PNL, că încearcă să discrediteze formațiunea prin diverse asocieri nefondate.

„Ei sunt în stare să facă tot felul de afirmații în această bătălie în care PSD și PNL sunt împreună. A fost o încercare de manipulare care, din păcate, funcționează. Sunt instrumente folosite în lupta politică și poate mai avem și noi multe de învățat”, a adăugat acesta.