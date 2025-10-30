search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Interviu LIVE TEXT Marius Lulea prim-vicepreședinte AUR, la interviurile Adevărul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, este invitatul de astăzi de la Interviurile Adevărul. Liderul AUR va vorbi despre teme de politică internă și externă, dar și despre situația din partidul său, precum și despre evoluțiile recente de pe scena politică românească.

Marius Lulea FOTO Facebook AUR
Marius Lulea FOTO Facebook AUR

Critici la adresa liderilor politici

Marius Lulea a lansat critici la adresa liderilor politici, acuzându-i de incompetență și lipsă de viziune în gestionarea problemelor economice ale României. Acesta a susținut că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu aveau „nici măcar o conștiință elementară” despre ce presupune conducerea unui stat.

„Să vă dau un singur exemplu. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă erau total nepregătiți să conducă România, nu aveau o conștiință elementare despre ce ar trebui să facă un premier, despre ce înseamnă deficitul de balanță comercială, despre ce înseamnă deficitul. Sigur, au auzit aceste cuvinte, dar nu le-au înțeles. (...) Și faptul că tot punem în fruntea statului român persoane care sunt nepregătite ne-a adus în această situație catastrofală în care să avem acest deficit bugetar care este unul colosal”, a declarat Lulea.

Blat între PSD și AUR pentru suținerea lui Bălută, candidatul PSD, la Primăria Capitalei: „AUR continuă să fie ținta unor campanii de manipulare”

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a declarat că partidul său continuă să fie ținta unor campanii de manipulare și încercări de discreditare venite din partea principalelor forțe politice. Lulea a afirmat că „minciuna și inducerea fricii” sunt strategii folosite constant în campaniile electorale din România.

„Această teorie și încercare de manipulare a românilor a mai fost folosită și în alte campanii electorale, cum a fost prima campanie pentru prezidențiale. (...) Noi am considerat decizia de anulare a alegerilor o măsură ilegală și neconstituțională. Am mers ferm împotriva sistemului, iar realitatea a demontat toate aceste afirmații. Minciuna reprezintă una dintre componente. Inducerea fricii este o altă componentă. Dar eu sunt curios dacă aceste strategii vor mai funcționa mult timp. Suntem deja în al cincilea an de viață politică”, a spus Lulea.

Lulea a acuzat partidele aflate la guvernare, PSD și PNL, că încearcă să discrediteze formațiunea prin diverse asocieri nefondate.

„Ei sunt în stare să facă tot felul de afirmații în această bătălie în care PSD și PNL sunt împreună. A fost o încercare de manipulare care, din păcate, funcționează. Sunt instrumente folosite în lupta politică și poate mai avem și noi multe de învățat”, a adăugat acesta.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă cineva îți încalcă proprietatea. Legea îți oferă o soluție clară
playtech.ro
image
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reacția românului
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul Ștefaniei Szabo. Ministrul Sănătății rupe tăcerea
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
AVEM PRIMELE IMAGINI cu Ștefania Szabo în sicriu! Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro pentru tinerii din România. Cum se pot obține banii
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!