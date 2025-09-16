Deputatul PSD Marius Budăi ameninţă: „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”

Deputatul PSD Marius Budăi spune că social-democrații nu vor accepta ca Guvernul să renunțe la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, ameninţând: „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”.

Fostul ministru al Muncii încearcă inducerea ideii unei înțelegeri între PNL/USR și marii retaileri.

„Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine! Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri?”, întreabă Marius Budăi, marți, 16 septembrie, într-o postare pe Facebook.

„Nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români”

Deputatul insistă că social-democratii nu vor permite renunțerea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază:

„Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”.

Amintim că, săptămâna trecută, fostul ministru anunța o iniţiativă legislativă, dacă Bolojan renunță la masură.

Budăi sublinia atunci că nu au existat discuţii în Coaliţie despre încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, aducând în discuție tema ieșirii PSD de la guvernare.

„Îi reamintesc premierului Bolojan că susţinerea guvernului are la bază un Acord Politic care prevede că astfel de decizii majore se iau doar prin consens! Dacă încalcă Acordul, premierul este răspunzător de subminarea Coaliţiei şi a propriului guvern! Nu PSD rupe Coaliţia, ci cei care încalcă Acordul care stă la baza Coaliţiei", adaugă fostul ministru.