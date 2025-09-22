Ultimatum de la PSD. Budăi avertizează Guvernul Bolojan în privința plafonării prețurilor la alimente: „Dacă premierul nu ia o decizie, noi vom trece legea”

Deputatul Marius Budăi atrage atenția că amânarea deciziei ar putea permite retailerilor să majoreze prețurile după expirarea plafonării, programată pentru 1 octombrie, iar legea adoptată ulterior nu ar putea acționa retroactiv. „Dacă premierul nu decide până mâine, PSD trece legea!”, este avertismentul lui Marius Budăi pentru prețurile alimentelor.

„Alternativa PSD- lege în Parlament! Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp, domnule premier? De ce vă ia atât să cântăriți o decizie atât de simplă? Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri. Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan? Poate că miza e în altă parte. Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%”, a scris deputatul PSD, Marius Budăi, pe FB.

Acesta avertizează, însă, că orice amânare ar putea permite retailerilor să majoreze prețurile alimentelor după expirarea plafonării, programată pentru 1 octombrie.

„Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv. Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget... Ăsta e planul?”, se întreabă Budăi.

Dacă premierul nu va lua o decizie, PSD va trece o lege prin Parlament astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă, a transmis deputatul social democrat.

„Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!”, a mai precizat Budăi, deputat PSD și fostul ministru al Muncii.