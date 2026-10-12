 Marcel Ciolacu: „Trebuie să avem guvern cât mai curând. Nu putem prelua Vulcanii Noroioşi” | adevarul.ro
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Marcel Ciolacu: „Trebuie să avem guvern cât mai curând. Nu putem prelua Vulcanii Noroioşi”

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Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a declarat luni, 12 octombrie, că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, apreciind că premierul desemnat Luca Niculescu are șanse să strângă susținerea necesară pentru învestirea noului Executiv.

Premierul marcel Ciolacu si a dat demisia 4 mai 2025 Foto Inquam Photos Octav Ganea (9) jpg
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

„Eu cred că trebuie să avem guvern cât mai curând”, a afirmat Ciolacu, subliniind că actuala perioadă de incertitudine afectează activitatea instituțiilor și derularea unor proiecte importante, potrivit Agerpres.

Liderul de la CJ Buzău l-a descris pe premierul desemnat drept „un om cât se poate de rezonabil, un om aplicat, un diplomat” și a spus că acesta „are capacitatea de a coagula o majoritate” în Parlament.

Posibilitatea unui guvern de tehnocrați rămâne pe masă.

Marcel Ciolacu a arătat că negocierile dintre partide continuă și că sunt analizate mai multe variante pentru formarea Executivului.

„Poate vom avea un guvern de tehnocraţi sau o parte a coaliţiei, vom vedea zilele acestea”, a declarat acesta.

„Nu putem prelua Vulcanii Noroioşi, nu putem prelua taberele, fiindcă sunt HG-uri ce conţin componente de patrimoniu”

Șeful CJ Buzău a atras atenția că lipsa unui guvern cu puteri depline începe să producă efecte asupra unor proiecte administrative și investiții aflate în derulare.

„Suntem afectaţi pentru că, de exemplu, nu putem prelua Vulcanii Noroioşi, nu putem prelua taberele, fiindcă sunt HG-uri ce conţin componente de patrimoniu”, a explicat Ciolacu.

Acesta a menționat și întârzierile care afectează proiectul de reabilitare a spitalului din județ. „M-am îngrijorat totuşi că n-am apucat să semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării cu reabilitarea spitalului”, a spus președintele CJ Buzău, precizând că autoritățile așteaptă alocarea creditelor de angajament pentru demararea procedurilor de licitație.

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, urmând să solicite votul de învestitură al legislativului.

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