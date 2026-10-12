Rareș Bogdan: „Suntem 25 de liberali gata să votăm Guvernul Luca Niculescu”. Grupul ar putea ajunge la 27-28 de parlamentari

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că există deja un nucleu de parlamentari liberali pregătiți să susțină un eventual Guvern condus de Luca Niculescu, iar numărul acestora ar putea crește în perioada următoare.

Rareș Bogdan, europarlamentar Foto: FB Rareș Bogdan

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Rareș Bogdan a afirmat despre aripa din Partidul Național Liberal care ar vota un Guve Luca Niculescu că, în prezent, „noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 şi mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. (…) E posibil să ajungem la 27-28”,

Liberalul s-a declarat convins că, în final, întregul PNL va susține formula guvernamentală propusă de Luca Niculescu.

„Eu cred că vor vota toți cei din PNL acest guvern”, a spus acesta, exprimându-și speranța că partidul va face parte din viitoarea coaliție de guvernare.

Potrivit europarlamentarului, participarea liberalilor la guvernare este necesară în actualul context politic și economic. El a argumentat că PNL trebuie să dea dovadă de responsabilitate față de cetățeni și mediul de afaceri și a amintit că, în opinia sa, partidul a luat deciziile corecte în „momentele cruciale” din istoria recentă a României.

Rareș Bogdan: Dacă Guvernul Luca Niculescu cade, România ar putea ajunge la alegeri anticipate

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan consideră că premierul desemnat Luca Niculescu are șanse să obțină votul de învestitură în Parlament, însă susține că viitorul Executiv trebuie să aibă o susținere politică solidă.

Liderul liberal a declarat că „Niculescu poate să treacă acest guvern” și a subliniat că acesta „trebuie ajutat să treacă”, în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare.

În același timp, Rareș Bogdan avertizează asupra consecințelor unui eventual eșec la votul de învestitură. Potrivit acestuia, respingerea Cabinetului ar putea conduce România către alegeri anticipate, întrucât posibilitatea unei noi formule guvernamentale ar deveni extrem de dificilă.

Liberalul insistă că noul Executiv trebuie să fie unul politic, capabil să își asume deciziile necesare într-o perioadă marcată de provocări economice și sociale. În opinia sa, actualul context impune stabilitate și o majoritate funcțională, iar partidele trebuie să depășească disputele politice pentru a evita prelungirea crizei guvernamentale.

Deschis să intre într-un viitor Cabinet

Amintim că Rareș Bogdan a declarat, la același post, că este dispus să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a face parte dintr-un eventual Cabinet condus de Luca Niculescu.

„Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România”, a afirmat liberalul, susținând că țara traversează o perioadă în care este nevoie de decizii rapide și de asumare politică.

Întrebat dacă ar părăsi Parlamentul European pentru o funcție guvernamentală, acesta a răspuns că „nu m-aș gândi niciodată la confortul personal”, invocând dificultățile cu care se confruntă cetățenii și companiile.

„România trebuie să fie guvernată de o componentă de dreapta autentică”

În viziunea sa, noul Executiv ar trebui să aibă o orientare clară de dreapta și să promoveze politici economice favorabile dezvoltării.

„România trebuie să fie guvernată de o componentă de dreapta autentică”, a declarat Rareș Bogdan, precizând că aceasta trebuie să fie construită pe „valori conservatoare”, dar și pe înțelegerea rolului mediului de afaceri, al creșterii PIB și al reducerii deficitului bugetar.

Liderul PNL a mai susținut că România beneficiază de un context geostrategic favorabil și că liberalii ar trebui să participe la guvernare „într-un fel sau altul”, dacă doresc să valorifice această oportunitate și să răspundă așteptărilor populației.

Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile luni, 12 octombrie, pentru formarea viitorului Guvern. Până acum, a a discutat cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR.