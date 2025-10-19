Ludovic Orban: „Guvernul nu trebuie să cadă dacă o lege adoptată e respinsă de CCR. România merge pe sârmă”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban, fost prim-ministru al României, a declarat că premierul nu ar trebui să își dea demisia și Guvernul nu ar trebui să cadă dacă judecătorii Curții Constituționale vor considera neconstituțională legea care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.

„Deocamdată încă nu s-a dat nicio decizie a Curții Constituționale. În ceea ce mă privește pe mine, și asta o spun din experiență proprie, nu trebuie să își dea demisia un premier și un guvern nu trebuie să cadă dacă o lege adoptată este respinsă de Curtea Constituțională. Nu există niciun fel de prevedere constituțională, legală și nici măcar nu e o obligație. Păi la câte meciuri am avut cu Curtea Constituțională de-a lungul carierei, inclusiv în poziția în care eram premier, ce-ar fi fost dacă mi-aș fi dat demisia? Nu este de dorit să fie afectată stabilitatea coaliției de guvernare. România merge pe sârmă, atrag atenția, România merge pe sârmă”, a afirmat Orban duminică seară, la B1 TV.

Amânarea deciziei CCR și echilibrul judecătorilor

Ludovic Orban a explicat că amânarea unei decizii a CCR „presupune existența unui echilibru” între judecătorii care consideră actul normativ constituțional și cei care nu sunt de acord. Fostul premier a subliniat că decizia Curții trebuie să țină cont nu doar de lege, ci și de dreptate, opinia publică și interesul României.

„E greu de anticipat o decizie, vă spun limpede, dar eu cred că judecătorii Curții Constituționale, totuși, trebuie să țină cont de Constituție, de asemenea trebuie să țină cont de dreptate. Nu în ultimul rând, trebuie să țină cont și de opinia publică și, mai ales, să țină cont de interesul României”, a adăugat Orban.

Despre pensionarea magistraților

Consilierul prezidențial a subliniat că opinia publică își dorește ca magistrații să beneficieze de condiții „cât mai apropiate” de cele în care se pensionează celelalte categorii de angajați.

„Goana pentru magistrații din România de a se pensiona cât mai repede este absolut de neînțeles și neacceptat. Și în ce condiții? (...) Nu poți chiar să sari calul la nesfârșit. Sunt foarte mulți magistrați cu bun simț, care nu au curajul să se manifeste și care înțeleg că totuși e nevoie de încredere în justiție. (...) Are legătură legea asta inclusiv cu PNRR, cu acceptarea noastră în OECD. Este normal ca legea să fie considerată constituțională, din punctul meu de vedere. O declarare a prevederilor legale ca neconstituționale ar crea un nou precedent extrem de periculos. Trebuie să ieși din haina interesului personal sau din haina carierei, trebuie să judeci rațional, din multe perspective. Constituția impune egalitate în fața legii, fără privilegii, fără discriminări”, a mai afirmat Ludovic Orban.