Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Soarta reformei Bolojan privind pensiile magistraților și PNRR, decisă miercuri de CCR

Publicat:

Curtea Constituțională urmează să decidă miercuri asupra legii pensiilor magistraților, parte din pachetul de reforme Bolojan. O respingere ar bloca 231 de milioane de euro din PNRR și ar relansa disputa dintre Guvern, Înalta Curte și opoziție privind independența justiției.

Curtea Constituțională a României. Foto: Facebook
Curtea Constituțională a României. Foto: Facebook

Guvernul Ilie Bolojan și-a legat credibilitatea politică de implementarea reformelor promise Bruxelles-ului, dar verdictul final aparține Curții Constituționale. Judecătorii urmează să decidă, mâine, asupra legii pensiilor magistraților, contestată de Înalta Curte și de opoziție. O eventuală invalidare ar paraliza finanțarea din PNRR și ar alimenta criza politică.

Miza: 231 de milioane de euro din PNRR

Reforma pensiilor din justiție este una dintre condițiile cheie pentru deblocarea unei tranșe de 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Bruxellesul a cerut României să reducă discrepanțele între pensiile speciale și cele din sistemul public, menținând totodată independența magistraților.

Guvernul a transmis Comisiei Europene că proiectul respectă aceste cerințe, iar orice amânare ar afecta calendarul de plată al fondurilor. În caz de respingere, România ar trebui să reia procesul legislativ și să renegocieze termenii cu executivul european.

Ce prevede legea contestată

Reforma prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 10 ani. Condiția de vechime ar crește de la 25 la 35 de ani, iar pensia ar fi plafonată la 70% din ultimul salariu net.

Magistrații ar putea ieși mai devreme la pensie, dar cu o reducere anuală de 2% a cuantumului. Măsura s-ar aplica gradual, până în 2036. Guvernul susține că reforma este echilibrată și compatibilă cu jurisprudența Curții Constituționale, fiind discutată inclusiv cu Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii.

Avertismentul Forumului Judecătorilor: risc de demisie pentru peste o mie de magistrați

Asociația Forumul Judecătorilor din România avertizează că modificările propuse de Guvern privind vârsta și cuantumul pensiilor ar putea determina demisia sau pensionarea imediată a peste o mie de judecători și procurori.

„Aceste schimbări afectează independența și încrederea legitimă a magistraților aflați în activitate, iar reacțiile instituțiilor relevante, precum CSM, au fost insuficiente pentru a proteja principiile fundamentale ale justiției”, se arată într-un comunicat. 

Premierul Ilie Bolojan a explicat că intenția Guvernului este de a uniformiza vârsta de pensionare în toate domeniile. „Propunem ca vârsta standard de pensionare pentru magistrați să fie de 65 de ani. În prezent, un magistrat se poate retrage și la 48 de ani, ceea ce nu este sustenabil”, a spus premierul.

Premierul Bolojan a mai spus recent că, „moral, magistrații care au activitatea blocată parțial ar trebui să primească salarii parțiale”.

Politică

