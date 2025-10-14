Ludovic Orban critică lipsa de acțiune a SRI înainte de alegerile din 2024. „Trăim o legislație adoptată pe vremea lui Iliescu”

Consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a criticat, marți, Serviciul Român de Informații, pe care l-a acuzat de lipsă de acțiune înainte de alegerile prezidențiale care au avut loc în 2024 și care au fost anulate.

"Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului care ulterior au fost folosite ca suport pentru mesaje împotriva ordinii constituționale În Moldova s-au luat decizii. Au fost închise peste 100.000 de conturi false de pe Tiktok, televiziuni finanțate de ruși. Au fost arestați oamenii. Ne-am trezit cu un contracandidat cvasi-necunoscut care câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale", a declarat Ludovic Orban într-un interviu acordat Hotnews.

Noul consilier prezidențial a susținut, totodată, că este nevoie de o conducere civilă a Serviciului Român de Informații și că orice propunere a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de director va trebui votată de partidele de coaliție.

"Trăim o legislație adoptată pe vremea lui Iliescu. Este nevoie de o conducere civilă. Președintele Nicușor Dan se află într-un context diferit de Iohannis. Iohannis avea majoritate de 65% care vota orice propune de director SRI. Klaus Iohannis nu a vrut o propunere. E clar că AUR, SOS și POT nu vor vota nimic care pleacă de la Nicușor Dan. Pentru a fi votate propunerile lui Nicușor Dan, trebuie votate de partidele din coaliție, e greu de găsit un echilibru", a spus el.

Rolul SRI în lupta împotriva corupției

Întrebat care ar trebui să fie rolul SRI în lupta împoriva corupției, Ludovic Orban a răspuns: "Eu am o istorie a relațiilor cu SRI. Am atacat la CCR prevederea prin care puteau fi folosite ca probe înregistrările serviciile pe alte spețe fără un mandat pe speța cercetată de procuror. Nu mi se pare corect. Derularea trebuie în conformitatea cu legea. SRI este în posesia unor informațiile și le pune la dispoziția parchetelor."

El a mai adăugat că, în ultima perioadă, constatăm că "practic corupția aproape a dispărut dacă ne uităm la DNA, DIICOT, parchetelor", dar "în realitate nu e așa".

"Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrația și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate. Nu a mai exista în agenda președintelui cel puțin în ultimii trei ani ai lui Klaus Iohannis", a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban se numără printre cei 16 noi consilieri prezidențiali, numiți de președintele Nicușor Dan în urmă cu o săptămână. El ocupă funcția de consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Orban a fost premier în perioada 4 noiembrie 2019 și 7 decembrie 2020, a condus Camera Deputaților în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021 și a fost președinte PNL în perioada 2017-2021. A pierdut conducerea partidului în Congresul din 2021, părăsindu-l în urma unui conflict intern. Apoi a înființat Forța Dreptei, plecând cu mai mulți parlamentari ai formațiunii.