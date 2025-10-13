Nicuşor Dan: Republica Moldova nu este ameninţată militar, atâta timp cât Ucraina rezistă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, 13 octombrie, că nu există riscul unei agresiuni ruse asupra Republicii Moldova, subliniind că situaţia militară a regiunii depinde de rezistenţa Ucrainei.

„Republica Moldova are doi vecini: Ucraina şi România. Pentru că Ucraina rezistă, nu există nicio cale prin care Moldova ar putea fi atacată, nici dinspre Ucraina, nici dinspre România, care este membră NATO”, a afirmat Nicușor Dan, într-un interviu pentru știrileprotv.

Șeful statului a precizat că pericolul ar fi fost mai mare dacă la alegerile din Republica Moldova ar fi câştigat partidele pro-ruse.

„Dacă forţele pro-ruse ar fi ajuns la putere, ar fi permis consolidarea forţelor armate din Transnistria, care în prezent numără aproximativ 1.000 de militari. Însă, având în vedere situaţia actuală, Moldova nu se confruntă cu nicio ameninţare militară atâta timp cât Ucraina îşi menţine rezistenţa”, a adăugat preşedintele României.