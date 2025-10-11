Consilierul prezidențial Ludovic Orban nu crede că Nicușor Dan este un om lent. „Cumpănește foarte bine”

Nicuşor Dan este este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, spune consilierul prezidenţial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” preşedintelui.

Întrebat, la Digi 24, despre „lentoarea” preşedintelui, Orban a spus că şi când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat, însă Nicuşor Dan a explicat „că a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înţeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”, scrie Mediafax.

Atenţionat că situaţia nu este la fel la Preşedinţia României, pentru că ţara a trecut pe lângă o catastrofă democratică, Ludovic Orban a spus că „nu a trecut. Am căpătat o perioadă de respiro. Riscurile pentru România continuă să fie foarte mari”.

„Este adevărat că, uneori, pare că ia decizii mai – să spun (…) poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii. Pe de altă parte, domnul preşedinte este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante. Şi vrea să fie siguri că aceste decizii pe care le ia, sunt decizii corecte. Sigur că atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacţii rapide, va avea aceste reacţii rapide. Nu există niciun fel de problemă”, a mai spus consilierul prezidenţial.