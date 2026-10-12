Luca Niculescu respinge acuzațiile că ar fi „omul francezilor”: „Țara mea se numește România și o iubesc”

Premierul desemnat Luca Niculescu respinge afirmațiile potrivit cărora ar reprezenta interesele Franței și ale președintelui Emmanuel Macron, dar recunoaște că are o relație specială cu statul francez, unde a studiat și a lucrat. Invitat luni seară la Antena 3, Niculescu a subliniat că România este țara pe care o iubește și ale cărei interese le-a reprezentat inclusiv în perioada în care a fost ambasador la Paris.

Niculescu respinge afirmațiile potrivit cărora ar reprezenta interesele Franței. Foto: Inquam / George Călin

„Îmi iubesc ţara. Ţara mea se numeşte România. Am fost onorat să reprezint România în Franţa, să întăresc relaţia dintre România şi Franţa. Franţa este un partener strategic al României, un partener istoric al României”, a declarat premierul desemnat într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Niculescu a explicat că legăturile sale cu Franța sunt firești, având în vedere că a studiat acolo la începutul anilor 1990 și a lucrat ulterior la Radio Delta și la Radio France Internationale (RFI). El a afirmat că ar fi putut rămâne în Franța, însă a ales să se întoarcă în România, într-o perioadă în care țara avea numeroase lucruri de construit.

„Sigur că, fiind ambasador în Franța, lucrând la Radio Delta și apoi la RFI, există această relație, dar România înainte de toate”, a precizat Luca Niculescu, respingând ideea că ar acționa în interesul Parisului.

Premierul desemnat a mai dezvăluit că, după nominalizarea sa, a primit mesaje și telefoane din partea unor premieri și reprezentanți ai unor cancelarii europene, însă nu și din partea oficialilor francezi.

El a declarat că relațiile externe ale României și modul în care țara este reprezentată pe plan internațional sunt importante atât pentru stat, cât și pentru cetățenii săi.