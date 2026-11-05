 Luca Niculescu, după discuțiile cu sindicatele: „Am vorbit despre indexarea pensiilor” | adevarul.ro
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Luca Niculescu, după discuțiile cu sindicatele: „Am vorbit despre indexarea pensiilor”

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Premierul Luca Niculescu a anunțat că principalele teme discutate în această săptămână cu reprezentanții confederațiilor sindicale au fost indexarea pensiilor, reducerea birocrației și implicarea sindicatelor în elaborarea poziției României privind următorul ciclu de finanțare europeană.

Luca Niculescu
Luca Niculescu Foto: INQUAM PHOTOS Malina Norocea

La începutul ședinței de Guvern de joi, șeful Executivului a subliniat că autoritățile intenționează să continue dialogul cu partenerii sociali și să promoveze măsuri care să răspundă solicitărilor acestora.

„Am transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul. Am confirmat sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete, care să răspundă nevoilor societăţii. Am vorbit despre indexarea pensiilor, am vorbit despre debirocratizare, am vorbit despre includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziţiei naţionale faţă de următorul ciclu de finanţare europeană, care este în pregătire”, a declarat premierul.

Anunțul vine în contextul în care sindicatele au solicitat în repetate rânduri măsuri privind protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor și o implicare mai mare în procesul decizional.

Premierul a vorbit și despre întâlnirea avută miercuri cu reprezentanții investitorilor străini, pe care a descris-o drept una „foarte bună”, apreciind sprijinul acestora pentru obiectivul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Reprezentanţii investitorilor străini au anunţat susţinerea lor pentru aderarea României la OCDE”

„Ne-am bucurat şi că reprezentanţii investitorilor străini au anunţat susţinerea lor pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după mesajul optimist pe care îl primisem în această săptămână de la secretarul general al organizaţiei, domnul Mathias Cormann”, a afirmat Niculescu.

Șeful Guvernului a precizat că dialogul cu mediul de afaceri va continua și că investitorii au prezentat Executivului o serie de propuneri pentru stimularea economiei și relansarea investițiilor.

„Vom continua dialogul cu reprezentanţii investitorilor străini, dar nu numai cu ei, ci cu cei ai investitorilor, ai oamenilor de afaceri români, care au venit cu o serie de propuneri concrete de măsuri pentru stimularea economiei şi pentru relansarea investiţiilor”, a mai spus premierul.

Totodată, Luca Niculescu a anunțat că a cerut șefului Cancelariei prim-ministrului să organizeze întâlniri trimestriale cu reprezentanții camerelor de comerț, în încercarea de a menține un dialog constant între Guvern și mediul economic.

Amintim că, la începutul acestei luni, Luca Niculescu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu liderii confederațiilor sindicale, într-o primă rundă de consultări oficiale. Majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei și o nouă Lege a Salarizării s-au aflat printre principalele solicitări prezentate de reprezentanții sindicatelor.

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