Cât ar putea ajunge salariul minim în 2027. Trei scenarii, unul trece de 5.000 de lei

Salariul minim brut pe economie ar putea ajunge la 5.079 de lei de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul va alege varianta unei majorări până la 52% din salariul mediu brut estimat pentru anul viitor. Aceasta este cea mai mare dintre cele trei variante analizate în documentul transmis partenerilor sociali de Ministerul Muncii. La polul opus, aplicarea formulei de calcul prevăzute de legislație ar duce salariul minim la 4.593 de lei.

Salariul minim brut ar putea deppși 5.000 de lei Foto: arhivă

În prezent, salariul minim brut este de 4.325 de lei, nivel aplicabil de la 1 iulie 2026. Prin urmare, variantele analizate ar însemna creșteri cuprinse între 268 și 754 de lei brut pe lună.

Trei variante pentru salariul minim

Potrivit documentului de analiză elaborat de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale și transmis partenerilor sociali la 30 octombrie 2026, prima variantă presupune aplicarea formulei de calcul prevăzute de legislație.

Aceasta ia în considerare rata medie anuală a inflației, estimată la 4,4%, și creșterea productivității reale a muncii, de 1,79%. În acest scenariu, salariul minim brut ar urma să crească la 4.593 de lei, cu 268 de lei peste nivelul actual, respectiv cu 6,2%.

Celelalte două variante pornesc de la raportarea salariului minim la salariul mediu brut estimat pentru 2027, de 9.768 de lei. Dacă salariul minim ar reprezenta 50% din această valoare, ar ajunge la 4.884 de lei, ceea ce ar însemna o majorare de 559 de lei, adică 12,9%.

În varianta cea mai favorabilă angajaților, în care salariul minim ar reprezenta 52% din salariul mediu brut, acesta ar urca la 5.079 de lei. Creșterea ar fi de 754 de lei, respectiv 17,4% față de nivelul actual.

Varianta 1 - Actualizarea salariului minim pe baza inflației și a productivității muncii

Salariul minim brut: 4.593 lei

Creștere față de nivelul actual: 268 lei

Majorare procentuală: 6,2%

Varianta 2 - Stabilirea salariului minim la 50% din salariul mediu brut

Salariul minim brut: 4.884 lei

Creștere față de nivelul actual: 559 lei

Majorare procentuală: 12,9%

Varianta 3 - Stabilirea salariului minim la 52% din salariul mediu brut

Salariul minim brut: 5.079 lei

Creștere față de nivelul actual: 754 lei

Majorare procentuală: 17,4%

Cât ar putea câștiga angajații

Majorarea salariului minim brut nu se traduce automat într-o creștere identică a banilor primiți efectiv de angajați. Suma netă depinde de impozite, contribuții, deduceri și eventualele facilități fiscale aplicabile.

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Analiza ia în calcul și efectele economice ale celor trei scenarii. În ceea ce privește evoluția salariului mediu brut lunar, simulările indică majorări de 0,82% în primul scenariu, 5,13% în al doilea și 7,98% în al treilea. Aceste procente reprezintă evoluții estimate față de 2026 și nu trebuie interpretate exclusiv ca efect al creșterii salariului minim.

În privința ocupării, simulările indică o creștere a numărului de persoane ocupate cu 1,23% în scenariul aplicării formulei legale, cu 1,02% în varianta de 50% din salariul mediu și cu 0,88% în cea de 52%. Rezultatele sugerează că ritmul de creștere a ocupării ar putea fi mai redus în cazul unei majorări mai ample a salariului minim.

Ce efect ar putea avea asupra sărăciei

Una dintre consecințele urmărite prin majorarea salariului minim este reducerea sărăciei în rândul persoanelor care lucrează, dar au venituri mici. Potrivit simulărilor, rata sărăciei în rândul salariaților plătiți cu salariul minim ar putea scădea cu aproximativ 5,32 până la 6,01 puncte procentuale, în funcție de varianta aleasă.

La nivelul întregii populații, efectul estimat este însă mult mai redus: rata sărăciei ar urma să scadă cu 0,06 până la 0,12 puncte procentuale. Impactul depinde nu doar de salariul unei persoane, ci și de numărul celor care obțin venituri în gospodărie, de taxele plătite și de beneficiile sociale primite.

Sindicatele cer 5.000 de lei

Sindicatele au cerut ca salariul minim brut să ajungă la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Solicitarea a fost susținută de cinci confederații sindicale reprezentative și este apropiată de varianta de 5.079 de lei analizată în documentul de fundamentare.

Reprezentanții patronatelor au o poziție mai rezervată și atrag atenția asupra costurilor suplimentare pe care le-ar presupune o majorare consistentă. În cazul firmelor mici și al celor cu productivitate redusă, creșterea cheltuielilor cu salariile ar putea pune presiune pe marjele de profit. Printre posibilele reacții ale angajatorilor se numără reducerea marjelor, ajustarea prețurilor, reorganizarea activității sau modificarea programului de lucru.

Ministrul Finanțelor a atras atenția că decizia trebuie luată ținând cont de resursele bugetare disponibile și de spațiul fiscal.

Cadrul legal privind stabilirea salariului minim a fost modificat prin Legea 283/2024 și Hotărârea Guvernului 35/2025. Formula de calcul ia în considerare inflația și productivitatea muncii, iar raportarea la salariul mediu brut urmărește să asigure un nivel adecvat al remunerației minime.