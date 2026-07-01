BNS cere majorarea salariului minim la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027: „Lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare”

Blocul Național Sindical (BNS) susține că salariul minim brut ar trebui majorat la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027, pentru a compensa pierderea puterii de cumpărare acumulată în ultimii doi ani. Sindicaliștii acuză Guvernul că a întârziat cu șase luni majorarea salariului minim, iar costul acestei decizii a fost suportat de angajați.

„Majorarea salariului de bază minim brut pe țară, aplicabilă de astăzi, 1 iulie 2026, vine cu o întârziere de șase luni față de momentul la care aceasta ar fi trebuit să intre în vigoare”, arată BNS într-un comunicat de presă.

Potrivit organizației sindicale, conform Legii nr. 283/2024, noul salariu minim trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și să fie stabilit între 4.325 și 4.590 de lei brut.

Sindicaliștii susțin că aproximativ 1,76 milioane de angajați, remunerați cu salariul minim sau cu venituri apropiate acestuia, au fost afectați de decizia Guvernului.

„Salariații remunerați cu salariul minim, dar și cei aflați în intervalul 4.050–4.325 de lei, adică aproximativ 1,76 milioane de salariați, au devenit moneda de schimb în negocierile dintre Guvern și mediul de afaceri”, afirmă BNS.

Organizația acuză Executivul că „a preferat soluția de creștere a salariului minim la cel mai de jos nivel rezultat din aplicarea legii și a amânat această creștere pentru iulie 2026”.

În opinia sindicaliștilor, amânarea majorării a fost folosită drept „măsură compensatorie acordată mediului de afaceri afectat de deciziile fiscale și economice adoptate de Guvern”, precum liberalizarea pieței energiei, majorarea TVA, creșterea accizelor sau introducerea impozitului pe cifra de afaceri.

„Salariații au pierdut aproximativ 340 de lei pe lună din puterea de cumpărare”

BNS susține că întârzierea majorării salariului minim și inflația au afectat semnificativ veniturile angajaților cu cele mai mici salarii.

„În decurs de numai 18 luni, salariații plătiți cu salariul minim au pierdut aproximativ 340 de lei din puterea de cumpărare a venitului lor lunar, ceea ce echivalează cu o diminuare de circa 13%”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii estimează că, în 2025, puterea de cumpărare a salariului minim net s-a redus cu aproximativ 227 de lei pe lună, iar inflația din primul semestru al acestui an a generat o pierdere suplimentară de 111 lei lunar.

În aceste condiții, BNS apreciază că majorarea salariului minim aplicată de la 1 iulie, împreună cu reducerea deducerii fiscale de la 300 la 200 de lei, „nu reușește nici măcar să compenseze pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimul an și jumătate”.

BNS: Salariul minim trebuie să ajungă la 5.000 de lei brut

Sindicaliștii afirmă că România continuă să se numere printre statele europene cu cele mai ridicate niveluri ale sărăciei în muncă și solicită viitorului Guvern să stabilească un salariu minim brut de 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Pentru a recupera erodarea puterii de cumpărare acumulată în ultimii doi ani și pentru a respecta principiile care stau la baza mecanismului european de stabilire a salariului minim adecvat, valoarea salariului de bază minim brut pe țară trebuie stabilită la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027”, transmite BNS.

Organizația mai susține că introducerea unui mecanism legal de stabilire a salariului minim a avut drept scop „stoparea utilizării salariului minim ca instrument de manipulare electorală și ca măsură de cumpărare a bunăvoinței mediului de afaceri”.

În opinia BNS, salariul minim ar trebui stabilit „în mod transparent”, astfel încât să răspundă nevoilor lucrătorilor și familiilor acestora, contribuind la reducerea sărăciei, la susținerea consumului și la diminuarea inegalităților salariale.