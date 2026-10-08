 Ce înseamnă „schimbarea direcţiei guvernării”, cerută de Grindeanu? | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ce înseamnă „schimbarea direcţiei guvernării”, cerută de Grindeanu?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Din discuţiile de astăzi între Luca Niculescu, PSD și PNL nu reiese o cale simplă şi rapidă de alcătuire a viitorului guvern.

Luca Niculescu, Sorin Grindeanu consultari guvern la PSD 18 jpg
Foto: GEORGE CALIN

Grindeanu o ţine sus şi tare cu schimbarea direcţiei guvernării practicate de Ilie Bolojan, care a dus la o austeritate „sălbatică”. Dar ce înseamnă schimbarea direcţiei cerută de Grindeanu?

Cum stăm astăzi cu economia şi bugetul

Cifrele sunt clare şi seci.

400 miliarde euro-PIB-ul României;

120 miliarde de euro-bugetul de stat pe 2026, 30% din PIB;

240 miliarde de euro-datoria publică a României;

60 miliarde euro- dobânzile şi ratele, finanţarea şi refinanţarea datoriei publice anul acesta;

12 miliarde euro doar dobânzile anul acesta.

De aceste cifre Grindeanu nu pomeneşte nimic. De la ele trebuie pornit, pentru a scădea deficitul bugetar, datoria publică, toate venind din inconştienţa guvernelor anterioare, ultimele fiind „Nicu şi Marcel”. Altfel, plătim dobânzi uriaşe la împrumuturile luate, iar în caz de „junk” devenim faliţi, nu ne mai dă nimeni bani cu împrumut și rămânem fără bani de pensii și salarii bugetare.

Ce vrea Grindeanu de la viitorul guvern

Într-o listă de cerinţe înaintată viitorului premier, Luca Niculescu, găsim următoarele cerinţe care ilustrează „schimbarea direcţiei guvernării”:

1.Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027;

Să înţelegem că Grindeanu îl bănuieşte pe Bolojan că minte când prezintă situaţia dezastruoasă a bugetului? De ce solicită situaţia „reală”, cea prezentată până acum nu este reală? Doar că România este în UE, iar situaţiile statistice sunt confirmate sau contrazise de EUROSTAT. Nu-şi permit guvernanţii să prezinte situaţii mincinoase!

2. Asigurarea stocurilor necesare de gaze și energie electrică pentru iarnă.

Corect, pentru stocurile de gaze trebuiesc şi bani, dacă resursele proprii nu ajung, iar pentru energia electrică nu putem avea stocuri pentru că nu avem capacităţi de stocare, care nu se pot crea de la o lună la alta. Iată un obiectiv important care necesită bani, stocurile de gaze pentru la iarnă costă, și încă bani mulți.

3. Indexarea pensiilor (inclusiv militare) conform legii și a pensiei minime.

Era corect dacă Grindeanu specifica câţi bani presupune această măsură, şi dacă trebuie prinse în bugetul pe 2027, pentru a face totalul necesar cheltuielilor bugetare pe 2027.

4. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Aici nu este o sumă mare, dar măsura a fost introdusă pentru a elimina excepţiile în totalitate. Altfel, stăm şi ne târguim care excepţie este bună şi care nu.

5. Plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile.

Iarăşi, are idee Grindeanu ce sumă totalizează aceste facturi? De unde să fie plătite, există bani în bugetul pe 2026? Sau nu-l interesează?

6. Operaționalizarea tuturor măsurilor din Planul de relansare economică propus de PSD.

În primul rând acest plan trebuia pus în discuţie publică, să vedem dacă întruneşte acordul societăţii şi al economiştilor. Oricum, deşi Grindeanu nu spune, este vorba de un munte de bani necesari, pe care România nu-i are. Este doar o formă de a amăgi propriul electorat şi clientela sa politică.

7. Rambursarea accelerată de TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus, cu verificări ulterioare;

Iarăşi, ce sumă înseamnă această rambursare? Are bugetul pe 2026 banii necesari? Fără a preciza de câţi bani este nevoie, şi de unde îi luăm, totul devin basme de adormit bunicii.

8. Reducerea cu 25% a autorizațiilor și avizelor cerute de stat pentru înființarea unei afaceri. Simplificare, declarații precompletate, fără raportări și redundanțe către ANAF.

Este o măsură bună, dar care cere timp pentru aplicare prin modificarea legislaţiei.

Mai sunt încă alte măsuri, dar cu caracter general, cele mai importante sunt cele menţionate.

In rezumat, Grindeanu a specificat de multe ori ce „minuni” vrea PSD: relansare economica, prosperitate, protectie sociala, bunastare. De unde bani pentru aceste obiective, nu spune!

Ce precizează Bolojan în intervenţiile sale de astăzi

- Angajamentul privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor, este un lucru important nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare generale, pentru bună funcționarea instituțiilor de stat și pentru relansarea economiei românești.

- Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă.

- Împrumuturile din perioadele trecute și dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului.

- Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem.

-Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm.

-Cheltuielile statului nu trebuie să crească.

-Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat.

-Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare.

Las cititorilor mei sa compare ce spun cei doi, Grindeanu si Bolojan, pentru a înțelege ce înseamnă „schimbarea direcției” actului de guvernare. Să împrumutăm si mai mult, indiferent la ce costuri? Și unde ajungem, dacă agențiile de rating ne plasează in „junk”, risc de care abia am scăpat în ultimele două luni!

Mai multe de la Ștefan Vlaston

Pe cine va desemna preşedintele Nicușor Dan ca viitor prim-ministru?
Opinii
Alexandru Nazare a salvat România de la „junk”. Merită desemnat ca viitor prim-ministru
Opinii
Preşedintele Nicușor Dan greşeşte grav. Refuzul PNL de a reînvia alianţa USL este în interes naţional
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
digi24.ro
image
Un italian a lipit două bilete necâștigătoare la loto pentru a încasa 10 milioane de euro. Cum a fost descoperită frauda
stirileprotv.ro
image
PNL și UDMR împing PSD în guvernul Niculescu. Cele două partide anunță, la unison, că votează învestirea, dar nu vor să facă parte din executiv. PSD insistă cu refacerea coaliției. Vezi concluziile primelor discuții dintre premierul desemnat și cele trei formațiuni politice
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
La un pas de dezastru! Retrogradarea în Liga C exclude România din lupta pentru calificarea directă la Mondial
fanatik.ro
image
MApN a plimbat rezerviștii cu autocarele pentru o poză a ministrului cu rachetele antidronă
libertatea.ro
image
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
digisport.ro
image
Chiar dacă terenul este al tău, nu ai voie să tai acești copaci. Ce pedepse prevede legea
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină
observatornews.ro
image
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie'
cancan.ro
image
Aviz pozitiv în Parlament pentru ca unii șoferi să ia pensie mai mare. „Munca încadrată la condiții deosebite”
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum ar putea fi iarna 2026-2027 în Europa din cauza El Niño. Fenomenul va atinge o intensitate record în decembrie
playtech.ro
image
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital! De unde a pornit totul şi ce jigniri s-au adus. Exclusiv
fanatik.ro
image
Raed Arafat atacă justiția și presa din România, la o conferință internațională. S-a plâns de dosarul „Elicopterul”, în care este inculpat
ziare.com
image
Stupoare! După ce a pozat nud, ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” se convertește la iudaism
digisport.ro
image
România, lovită de „vara indiană”. Temperaturile sar de 29 de grade. Cât mai ține căldura
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept
romaniatv.net
image
Date confidențiale despre anularea alegerilor. Totul va fi dat publicității
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Brigitte Pastramă și-a lansat noua colecție, dar finalul show-ului a fost neașteptat. Ce s-a întâmplat pe podium
click.ro
image
Mioara Velicu a spus adevărul despre numele ei real. Cum apare, de fapt, în certificatul de naștere
click.ro
image
Ce mănâncă în fiecare seară o femeie care a împlinit 100 de ani. Cina ei preferată a devenit virală: „Sunt în rai”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Cormorant fishing in Yangshuo jpg
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
image
Brigitte Pastramă și-a lansat noua colecție, dar finalul show-ului a fost neașteptat. Ce s-a întâmplat pe podium

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic