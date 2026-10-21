Prefectul USR din Tulcea nu demisionează. „Voi aştepta până când PSD mă va înlocui"

Prefectul judeţului Tulcea, Eugen Terente, spune că nu va demisiona cât timp instituţia nu are un subprefect care să-i preia atribuţiile. Şeful USR Tulcea aşteaptă, în acelaşi timp, răspunsurile autorităţilor la raportul privind exploatarea terenurilor agricole din Delta Dunării.

Eugen Terente anunţă că nu demisionază din funcţia de prefect. Foto: Facebook/Eugen Terente

Eugen Terente a declarat miercuri, 21 octombrie, că va rămân în funcţia de prefect al judeţului Tulcea, în ciuda faptului că USR e acum în opoziţie, invocând atât lipsa unui subprefect, cât şi absenţa unei decizii a USR privind demisia sa. El aşteaptă şi reacţiile Consiliului Judeţean Tulcea şi ale instituţiilor centrale cărora le-a transmis concluziile unui control privind activităţile agricole desfăşurate pe aproximativ 3.000 de hectare din Deltă.

Prefectul judeţului Tulcea, Eugen Terente, preşedintele filialei judeţene a USR, exclude varianta demisiei şi spune că va rămâne în funcţie până când va fi înlocuit de PSD. Acesta susţine că instituţia nu are în prezent un subprefect care să-i preia atribuţiile şi că partidul din care face parte nu a luat o decizie în privinţa plecării sale.

„Până în acest moment, nu există o astfel de decizie la nivelul partidului USR, din care fac parte. Având în vedere că judeţul Tulcea nu are un subprefect care să preia atribuţiile, nu pot abandona responsabilităţile astăzi. Voi aştepta până când PSD mă va înlocui cu un membru al partidului PSD”, a declarat Eugen Terente pentru Agerpres.

Prefectul aşteaptă şi răspunsuri din partea Consiliului Judeţean Tulcea şi a instituţiilor centrale după transmiterea raportului întocmit de o comisie mixtă care a verificat legalitatea activităţilor agricole de pe aproximativ 3.000 de hectare din Delta Dunării. Controlul a vizat inclusiv persoanele fizice şi juridice care exploatează terenuri din domeniul public al judeţului, aflate în proprietatea Consiliului Judeţean.

Terente spune că este nemulţumit de durata proceselor deschise în urmă cu mai mulţi ani de Consiliul Judeţean împotriva unei societăţi care a concesionat terenuri în Deltă. El ridică şi problema capacităţii laboratoarelor de a identifica substanţele folosite în agricultură la mai mult timp după aplicare.

„Încă nu sunt împăcat cu ideea că durează atât de mult să se termine procesele din instanţă (începute în urmă cu mai mulţi ani de CJ împotriva unei societăţi care a concesionat terenuri în Deltă, n.r.) şi nici cu ideea că laboratoarele noastre, cel puţin din discuţiile pe care le-am avut, pot constata prezenţa unor substanţe doar în primele zile de la aplicare. (...) Am primit atunci (după transmiterea raportului Comisiei, n.r.) un răspuns (de la CJ, n.r.) că vor analiza situaţia. Probabil, vor căuta o soluţie, vor identifica un alt laborator mai bun şi sper să aibă toată bună-voinţa să rezolve această problemă. În paralel, aştept şi măsurile instituţiilor centrale cărora le-am trimis acest raport”, a afirmat prefectul.

Raportul a fost transmis Consiliului Judeţean, Corpului de control al premierului, Ministerului Agriculturii şi Ministerului Mediului. Potrivit documentului, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a constatat existenţa unor culturi pe suprafeţele verificate, dar nu a putut începe controale fiscale. În acelaşi timp, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a consemnat o neconcordanţă într-o cerere depusă de o societate aflată în faliment: un teren prezentat ca necultivat apărea în realitate cultivat cu floarea-soarelui.

Prefectul a explicat că verificările au fost necesare după mai multe sesizări legate de problemele din zonă, inclusiv de situaţia drumului dintre Tulcea şi Chilia Veche şi de dificultăţile întâmpinate în realizarea investiţiilor. În opinia sa, litigiile privind contractele şi cărţile funciare au contribuit la blocaje, iar agricultura din Deltă a fost un subiect discutat în repetate rânduri în şedinţele de lucru.

„De-a lungul timpului, am primit mai multe sesizări. Toată lumea ştie problema drumului Tulcea-Chilia Veche şi de ce nu se pot face investiţii. Contractele au fost atacate în instanţă, cărţile funciare au fost contestate de asemenea în instanţă. În şedinţele de lucru, s-a discutat şi despre agricultura din zonă”, a amintit Eugen Terente.

În prima partea lunii iulie, prefectul a decis înfiinţarea comisiei mixte de control, din care au făcut parte reprezentanţi ai 14 instituţii. Echipa a verificat legalitatea activităţilor agricole desfăşurate pe circa 3.000 de hectare din Delta Dunării, iar raportul rezultat a fost trimis autorităţilor competente. Terente spune că aşteaptă acum măsuri concrete din partea acestora.