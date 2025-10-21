Liberalii se reunesc în ședință după decizia CCR și în plin conflict cu PSD. Ciprian Ciucu va susține declarații la ora 19:00

Liberalii se reunesc marți seară în ședința Biroului Executiv, la o zi după decizia CCR privind pensiile magistraților și în plin conflict politic cu PSD. Pe agendă se află și strategia PNL pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei.

Partidul Național Liberal se reunește marți, 21 octombrie, de la ora 18:00, în ședința Biroului Executiv de la sediul central din Aleea Modrogan nr. 1. Întâlnirea are loc la doar o zi după decizia Curții Constituționale privind respingerea reformei pensiilor magistraților și la câteva ore după ce Partidul Social Democrat a părăsit ședința coaliției de guvernare.

Ruptura a apărut după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat propunerea liderului interimar PSD, Sorin Grindeanu, de a înființa un grup separat care să elaboreze o nouă formă a legii pensiilor magistraților, în linie cu observațiile Curții Constituționale. Social-democrații au considerat refuzul o dovadă de lipsă de cooperare și au decis să se retragă din discuții.

În acest context tensionat, liberalii discută strategia partidului înaintea campaniei pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei. De asemenea, conducerea PNL urmează să stabilească poziția oficială în raport cu PSD și eventualele măsuri politice după incidentul din coaliție.

În jurul orei 19:00, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu va susține declarații de presă în fața sediului partidului, fiind așteptat să comenteze situația internă și relația cu partenerii de guvernare.

Declarațiile oficiale vor fi transmise în direct din fața sediului din Modrogan, unde se află deja echipele de presă.