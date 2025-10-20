search
Luni, 20 Octombrie 2025
Grindeanu spune că România ar putea fi pedepsită de UE dacă îngheață salariul minim. Cu cine a vorbit șeful PSD

Publicat:

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO: Facebook
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO: Facebook

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că în weekend la Amsterdam a fost întâlnirea Partidului Socialistilor European, unde a fost şi comisarul European Roxana Mânzatu care are în portofoliu inclusiv acest domeniu, fiind vicepreşedinte executiv, scrie News.

„Am întrebat-o, având discuţii în coaliţie legate de salariul minim, de creştere, ce se întâmplă dacă va fi îngheţat salariul minim aşa cum îşi doreşte guvernul şi cum a fost propunerea venită dinspre premier, dacă nu cumva intrăm în coliziune cu anumite prevederi europene şi dacă nu intrăm într-o zonă de infringement. Mi-a spus că da, se intră într-o asemenea zonă, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul, nu ştiu dacă n-au şi avut-o astăzi sau ieri, să-i explice, să găsim soluţii, astfel încât să nu punem presiune şi mai mare pe buget”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.

„Mi-a zis că poate să găsească şi va căuta o soluţie din acest punct de vedere”, a mai afirmat liderul PSD.

