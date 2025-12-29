„CCR, vă cam bateți joc!”. Radu Miruță și Mircea Abrudean critică amânarea ședinței privind pensiile magistraților: „Nu putem permite jocuri politice”

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, au reacționat dur după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată. „Judecați și asumați-vă, nu vă bateți joc!”, a scris Miruță pe Facebook, în timp ce Abrudean a atras atenția că amânările repetate nu pot deveni „o strategie de blocaj”.

„CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției! Nu se poate sa fii judecător CCR și să ieși din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecați și asumați-vă, nu vă bateți joc!”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

Critici la adresa CCR au venit și din partea președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

„Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor și nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituțională. Să fim conștienți că blocajele au consecințe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”, a scris Abrudean, pe FB.

Luni, 29 decembrie, la ședința CCR, au fost prezenți doar cinci din cei nouă judecători, astfel că plenul nu a putut delibera pe tema legii pensiilor de serviciu.

Următoarea ședință este programată vineri, 16 ianuarie.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că întreruperea ședinței este legală dacă este cerută de un judecător și justificată pentru o mai bună analiză a dosarului. „Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că în ședința de ieri, 28 decembrie, plenul a început în formație completă, dar s-a diminuat pe parcursul ședinței. Azi nu s-a întrunit deloc”, a declarat Tănăsescu.

Totodată, președinta CCR a subliniat că studiile de impact nu sunt criterii obligatorii pentru analiza constituționalității legilor.

„Ar putea fi utile, dar jurisprudența arată că studiul de impact nu este relevant în analiza noastră. În cauza de față, obiectul controlului și sesizarea adresată sunt publice. Studiile de impact nu fac obiectul acestui dosar”, a mai spus Tănăsescu.

Aceasta este a doua amânare consecutivă a ședinței pe tema pensiilor magistraților, ceea ce a generat critici atât din partea oficialilor guvernamentali, cât și a opiniei publice, care cer responsabilitate și transparență din partea CCR.