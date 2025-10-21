Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Ce au mai decis liderii coaliției

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să fie organizate pe 7 decembrie.

Partidele din Coaliția de guvernare au decis marți, ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate pe 7 decembrie, potrivit unor surse politice. În cadrul ședinței s-a mai convenit ca fiecare partid să aibă propriul candidat.

Social-democrații au amenințat cu ruperea coaliției în contextul vehiculării unei candidaturi comune PNL-USR la alegerile pentru un nou primar al Bucureștiului, după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni.

Luni, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirma că va propune în coaliţie organizaea alegerilor locale pe 30 noiembrie, cât mai repede.

Premierul Ilie Bolojan a anunţa că va susţine săptămâna aceasta organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie.

Candidații partidelor ar putea fi: Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL).