Imagini șocante surprinse de o cameră de bord în Pasajul Unirii din București arată momentul în care o mașină a intrat violent în peretele tunelului, fiind la un pas să se răstoarne. Potrivit martorilor și imaginilor, șoferul ar fi încercat să schimbe banda fără să se asigure.

Din imaginile publicate online se observă cum autoturismul intră cu viteză pe prima bandă, iar conducătorul pierde controlul direcției, lovind peretele cu forță. În urma impactului, mașina s-a răsturnat, reușind uimitor să revină pe roți.

Șoferul a scăpat nevătămat, însă incidentul a stârnit reacții numeroase în mediul online. Mulți comentatori critică modul imprudent în care acesta ar fi schimbat banda și viteza excesivă care a condus la accident.

Poliția rutieră nu a comunicat încă detalii despre eventuale sancțiuni, însă imaginile au atras atenția asupra pericolelor din traficul din Pasajul Unirii și asupra importanței respectării regulilor de circulație.