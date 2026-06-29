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Kelemen Hunor propune refacerea coaliției PSD–PNL–UDMR pentru deblocarea crizei guvernamentale. Liderul UDMR: „Să mai reducem temperatura declarațiilor”

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă luni, 29 iunie, că una dintre soluțiile pentru deblocarea negocierilor politice privind formarea noului Guvern este refacerea coaliției PSD–PNL–UDMR, cu un premier agreat de toate partidele. Acesta susține că varianta a fost discutată în ultimele zile și că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi dat dovadă de „flexibilitate”.

Kelemen Hunor. FOTO: Inquam/Simion Tătaru
Kelemen Hunor. FOTO: Inquam/Simion Tătaru

„Dacă se poate spune așa, în această caniculă ar trebui să punem picioarele în apă rece și, încet-încet, să mai reducem temperatura declarațiilor. Altfel, nu vom ajunge nici la un guvern minoritar, nici la un guvern majoritar. Singurii care profită sunt cei de la AUR”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că formațiunile politice nu au reușit până în prezent să ajungă la un consens privind componența viitorului Executiv, deși pe masă se află mai multe variante de premier.

„Există două propuneri: Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Indiferent la care parte ne uităm, e aproape imposibil să ajungem la o soluție să învestim un guvern fără AUR”, a afirmat acesta.

„Avem timp limitat până la sfârșitul lunii iulie”

Kelemen Hunor a subliniat că partidele au responsabilitatea de a găsi rapid o soluție politică, astfel încât România să nu piardă fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Avem încă această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie să găsim o soluție. Mâine se închide sesiunea parlamentară fără să se voteze un guvern”, a avertizat liderul UDMR.

Acesta a adăugat că, în lipsa unui acord, niciun scenariu politic nu pare viabil pe termen scurt.

„Soluția ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, coaliția care a existat până în iulie anul trecut, cu un premier acceptat de toată lumea. Nu vin oameni din prima linie în ministere”, a precizat el.

Apel la reducerea tensiunilor politice

Kelemen Hunor a făcut apel la calm în discursul public și la reducerea escaladării politice, susținând că negocierile sunt blocate de poziții rigide.

„Eu cred că noi, liderii, trebuie să ne așezăm și să reducem temperatura declarațiilor. Dacă vrem să ne apropiem un pic punctele de vedere, să nu aruncăm țara într-o situație fără ieșire. Asta putem să facem noi, liderii”, a spus acesta.

Liderul UDMR a negat, totodată, existența unor presiuni politice din partea PSD pentru susținerea unui guvern condus de Sorin Grindeanu, precizând că în ultimele zile nu au avut loc discuții directe între lideri.

Premieri, majorități și variante de lucru

Kelemen Hunor a afirmat că varianta unui premier independent nu este luată în calcul, susținând că există și alte nume din afara primei linii politice care ar putea conduce Guvernul.

„Eu nu vorbesc de independenți. În continuare există oameni care știu administrație, știu politică și pot conduce un guvern dar nu sunt din prima linie”, a spus acesta, menționând că Alexandru Nazare ar putea reprezenta o opțiune, fără ca aceasta să fie o decizie a UDMR.

Întrebat despre o posibilă variantă de refacere a vechii coaliții fără USR, Kelemen Hunor a precizat că toate opțiunile trebuie analizate, chiar dacă unele nu ar avea stabilitate pe termen lung.

„Când cauți o soluție și în acest moment trebuie un management al conflictului, iei la rând toate soluțiile posibile, indiferent dacă ne plac sau nu. Una dintre soluții asta poate fi. Nu cred că e o variantă care ar supraviețui până în 2028. Dar acum avem nevoie de un guvern înainte de luna august”, a declarat liderul UDMR.

Discuții despre reforme și legea salarizării

Liderul UDMR a mai precizat că una dintre cele mai sensibile teme din negocieri rămâne legea salarizării unitare, unde nu există încă o apropiere a pozițiilor.

„Dacă reduci sporurile trebuie să crești baza. Ierarhizarea salariilor în administrația locală și centrală, inclusiv spitale, școli, justiție, forțele armate și poliție trebuie făcută astfel încât să revenim la o piramidă corectă. Dacă nu facem o treabă bună va fi scandal în toate părțile. Nu putem reduce veniturile oamenilor”, a avertizat Kelemen Hunor.

Acesta a reiterat că discuțiile politice trebuie finalizate rapid pentru a evita blocajele instituționale și riscurile financiare asociate întârzierii formării unui nou Guvern.

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