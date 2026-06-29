PSD anunță că nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan „sub nicio formă”: „A ajuns europarlamentar la comanda turnătorului Băsescu”

Partidul Social Democrat respinge categoric ideea de a-l vota premier pe Siegfried Mureșan candidatul susținut de PNL, USR și UDMR. PDS prezintă o listă de motive pentru care, în opinia social-democraților, Mureșan nu ar trebui să conducă viitorul guvern.

„De ce Siegfried Mureșan NU trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României Pentru că: 1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a partidului.

„Este rupt total de viața din România”

PSD îl acuză pe Mureșan că ar fi votat împotriva intereselor agriculturii românești în cadrul negocierilor pentru Acordul Mercosur, susținând pozițiile altor state.

„2. A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în Acordul Mercosur. 3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România”, se mai arată în mesajul partidului.

Motivele invocate de social democrați nu se opresc aici:

„4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România!”

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă!”

Social-democrații îl mai descriu pe Mureșan drept „omul lui Bolojan”, pe care îl acuză că ar fi „băgat economia în recesiune”.

„Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români! PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine, Bolojan, pentru această propunere de premier!”, încheie PSD.

Amintim că Siegfried Mureșan, candidatul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim‑ministru, a lansat luni, 29 iunie, o serie de atacuri la adresa lui Sorin Grindeanu. Eurodeputatul liberal susține că fostul premier nu poate recâștiga încrederea partenerilor europeni din cauza rolului pe care l‑a avut în adoptarea OUG 13 și a performanțelor slabe ale guvernării PSD.