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SURSE Planul PSD: instalarea lui Grindeanu cu voturile AUR și UDMR, negociate la bucată

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Liderii PSD au calculat că Guvernul Grindeanu poate fi învestit cu sprijinul UDMR și cu câteva voturi de la AUR, negociate la bucată, susțin surse politice pentru „Adevărul”. 

PSD se bazează în acest moment pe voturile minorităților naționale. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
PSD se bazează în acest moment pe voturile minorităților naționale. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Deocamdată, Kelemen Hunor nu vrea să se asocieze cu parlamentarii suveraniștii, dar liderii PSD speră să-l convingă să voteze Guvernul, apoi să treacă în opoziție. Ce oferă în schimb? Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru primarii maghiari. În plus, secretarii de stat și prefecți UDMR ar urma să rămână pe funcțiile actuale. Practic, UDMR ar trece oficial în opoziție, dar ar beneficia de toate avantajele guvernării, mai puțin două-trei fotolii ministeriale.

PSD se bazează în acest moment pe voturile minorităților naționale, pe cele ale parlamentarilor proveniți din SOS și POT, plus cei 16 liberali care s-au despărțit de PNL după ce l-au votat pe Adrian Veștea. În total, în jur de 190 de voturi.

Dacă s-ar adăuga cele 30 din tabăra UDMR, social-democrații ar mai avea nevoie de doar 10-12 voturi pentru a reuși să-l impună pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Aceste voturi pot veni fie din PNL, în cazul în care se mai găsesc câțiva parlamentari nemulțumiți de Bolojan, fie din AUR.

În acest moment, partidul lui George Simion este împărțit: majoritatea parlamentarilor sunt de părere că partidul nu ar trebui să se asocieze cu PSD, pentru a nu-și dinamita imaginea de partid anti-sistem. Însă sunt câțiva senatori și deputați dispuși să voteze Guvernul Grindeanu, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL–USR–UDMR

Amintim că Siegfried Mureșan, propus vineri, 26 iunie, de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a declarat că este pregătit să răspundă principalelor provocări ale României, invocând experiența acumulată în instituțiile europene și în gestionarea dosarelor economice și bugetare.

Siegfried Mureșan, în vârstă de 44 de ani, este considerat unul dintre cei mai influenți europarlamentari români ai ultimului deceniu. În prezent, ocupă două funcții de vârf în familia politică europeană de centru‑dreapta: vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European. Tot în această săptămână, a fost ales vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în echipa condusă de Ilie Bolojan.

Născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara, Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice din București, la secția cu predare în limba germană, iar ulterior și‑a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin. Înainte de a intra în politica românească, a lucrat în Bundestag și în structurile PPE de la Bruxelles, acumulând experiență în afaceri europene și politici economice.

Cariera sa politică a început în 2014, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară. În 2018 a trecut la PNL, consolidându‑și poziția în PPE. În Parlamentul European, Mureșan s‑a remarcat ca negociator‑șef pentru bugetul Uniunii Europene și ca co‑raportor pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Este, de asemenea, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. În 2021, președinta Maia Sandu l‑a decorat cu „Ordinul de Onoare” pentru contribuția la apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană.

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