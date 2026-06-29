Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu: va rămâne „premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”

Siegfried Mureșan, candidatul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim‑ministru, a lansat luni, 29 iunie, o serie de atacuri la adresa lui Sorin Grindeanu. Eurodeputatul liberal susține că fostul premier nu poate recâștiga încrederea partenerilor europeni din cauza rolului pe care l‑a avut în adoptarea OUG 13 și a performanțelor slabe ale guvernării PSD.



Mureșan afirmă, într‑o postare pe Facebook, că episodul OUG 13 ar continua să afecteze credibilitatea lui Grindeanu în ochii liderilor europeni:

„Încrederea la nivel european se câștigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”.

Critici și la adresa guvernării Ciolacu

Mureșan a făcut referire și la activitatea fostului executiv condus de Marcel Ciolacu, din care Grindeanu a făcut parte, invocând întârzierile din PNRR, lipsa reformelor și deficitul bugetar ridicat.

„Un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme și deficitul de 9.3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului”, a scris, în aceeași postare, candidatul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim‑ministru.

Eurodeputatul susține însă că, în ultimul an, Guvernul României ar fi reușit să recâștige încrederea partenerilor europeni prin respectarea angajamentelor asumate:

„Încrederea a fost recâștigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa și și-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat și integral”.

Mureșan își încheie mesajul cu un atac direct la adresa lui Grindeanu:

„Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”.

Noile atacuri ale liberalului vin în contextul în care negocierile pentru formarea noului Guvern au ajuns din nou într-un punct mort, după ce liderii partidelor fostei coaliții nu au reușit să cadă de acord asupra viitorului prim-ministru.

Duminică, Siegfried Mureșan a afirmat că mulți dintre liderii social-democrați sunt, în realitate, anti-europeni.

În timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta europarlamentarului Siegfried Mureșan, PSD și-a oficializat susținerea pentru Sorin Grindeanu,