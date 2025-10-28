Kelemen Hunor, despre încercările eșuate de reducere a pensiilor speciale: „Oamenii spun «domnule, atunci mai avem nevoie de Parlament?»”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni seară, că în societatea românească există „nervozitate și nemulțumire” din cauza faptului că Guvernul și Parlamentul nu reușesc să rezolve problema pensiilor magistraților. Liderul UDMR afirmă că această situație alimentează percepția neputinței politicienilor și subminează încrederea publică în instituții.

„Aici apare nervozitatea, aici apare într-un fel neputința, fiindcă tu nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile. Nu poți. Asta se întâmplă”, a spus Kelemen Hunor la Digi24, referindu-se la blocajul politic pe tema reformei pensiilor speciale.

Liderul UDMR a avertizat că prelungirea acestei situații riscă să ducă la o ruptură între politicieni și cetățeni:

„Guvernele anterioare, majoritățile anterioare au încercat tot felul de metode, cu impozitarea pensiilor... și n-a ieșit nici una dintre formele propuse. Oamenii spun «Domnule, atunci mai avem nevoie de Parlament? Avem nevoie de revoluție la un moment dat». Spun «Haideți, plecați cu toții, vedem ce facem cu țara». Deci percepția în politică e o chestiune extrem de importantă. Și eu înțeleg pe magistrați, dar și ei trebuie să înțeleagă că în societate, în acest moment, există această nervozitate și nemulțumire. Nu oamenii sunt de vină. Nu oamenii care sunt nervoși sunt vinovați.”

Kelemen Hunor a criticat faptul că deși au existat numeroase încercări pentru reducerea pensiilor speciale, inclusiv propuneri de impozitare, „niciuna nu a avut succes”, iar clasa politică nu a reușit să ofere o soluție concretă.

Despre relația cu Ilie Bolojan: „A învățat mult de când a venit în București”

Kelemen Hunor a comentat și tensiunile politice din coaliție, făcând referire la Ilie Bolojan, pe care l-a descris ca fiind „uneori inflexibil”, dar a spus că a evoluat în modul de lucru după venirea în Capitală:

„Și el a învățat mult de când a venit în București, de la Oradea, așa simt eu. Fiindcă acolo nu avea nevoie de înțelegere, că avea majoritate, două treimi sau peste jumătate la Consiliul Județean sau la primărie.”

Liderul UDMR a subliniat că, indiferent de vinovați, coaliția de guvernare riscă să piardă complet credibilitatea dacă nu ia decizii ferme, atât în privința pensiilor speciale, cât și în domeniul economic:

„Problema e că dacă noi nu reușim să facem un pas în aceste două chestiuni și după aceea pe zona economică, vom fi considerați vinovați de cetățeni, pe bună dreptate. Și asta trebuie să înțeleagă fiecare. Și așa am pierdut enorm de mult timp. Eu nefiind în Guvern, îmi permit să vorbesc mai direct și poate mult mai sincer decât membrii guvernului, dar dacă continuăm așa, nu se mai pune problema că cine face sau cine nu face majoritate cu AUR. Problema e că pierdem și acea credibilitate mică cu ceea ce a mai rămas în ultima perioadă.”