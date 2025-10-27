Comisarul european pentru Economie: „Este important să aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”

Comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, aflat în vizită oficială la București, a transmis un mesaj autorităților române: România trebuie să-și corecteze urgent derapajele fiscale, în contextul unui deficit bugetar „foarte mare”.

Comisarul a declarat, luni seară, 27 octombrie, în exclusivitate pentru Digi24, că obiectivul principal al vizitei sale este analiza performanței fiscale a țării noastre.

„Este important să aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal, deoarece are un nivel foarte mare al deficitului bugetar. Anul trecut a fost de peste 9% din PIB. A ratat mai multe ținte fiscale în anii anteriori. Drept urmare, ne bucurăm să vedem că, în prezent, Guvernul lucrează pentru a readuce finanțele publice înapoi pe traseu”, a declarat Dombrovskis.

Oficialul european a precizat că salută măsurile adoptate recent de Guvern, dar a avertizat că drumul ajustării fiscale trebuie continuat, pentru a evita riscuri majore asupra economiei:

„Ceea ce noi am observat este că Guvernul a făcut ajustări fiscale majore pe parcursul acestui an, iar în prezent ținta deficitului bugetar este de 8,4% pentru anul 2025, anul în curs. Pentru anul viitor ținta este de 6%. Sunt ținte mai mari decât cele prevăzute anterior.”

În ciuda problemelor bugetare, Dombrovskis s-a arătat optimist în privința evoluției economice a României:

„Ne așteptăm ca, din punct de vedere al creșterii economice, să continue anul acesta, dar să fie întărită anul viitor, din punct de vedere al efortului fiscal. Așa cum am mai spus, recunoaștem că Guvernul a făcut un efort fiscal major, dar este important să rămână pe acest traseu, deoarece deficitul bugetar rămâne totuși foarte mare.”

Comisia Europeană va publica noi prognoze macroeconomice în a doua jumătate a lunii noiembrie, în cadrul Semestrului European de toamnă.

În cadrul vizitei de la București, Valdis Dombrovskis a vizitat proiecte finanțate prin PNRR, alături de ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, s-a întâlnit cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Mai mult, acesta va avea discuții marți cu președintele României, Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și reprezentanții comisiilor parlamentare pentru buget și afaceri europene.

Marți, la ora 11:30, comisarul european va susține o conferință comună de presă la Palatul Victoria alături de premierul Ilie Bolojan.