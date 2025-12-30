search
„Cine și ce alcool are?" Deputați moldoveni, prinși organizând o „beție" în timpul unei şedinţe a Parlamentului

Publicat:

Mai mulți deputați ai partidului de guvernământ din Republica Moldova (PAS) au fost surprinși discutând despre o posibilă „beție” chiar în timpul unei ședințe a Parlamentului, conversația fiind fotografiată de pe laptopul unuia dintre aleși și distribuită pe rețelele sociale.

Maxim Potîrniche, surpirns în timp ce punea la cale o petrecere. FOTO: FB/ Alexandru Versinin
Maxim Potîrniche, surpirns în timp ce punea la cale o petrecere. FOTO: FB/ Alexandru Versinin

Un schimb de mesaje purtat pe un grup intern de WhatsApp al deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a stârnit controverse în Republica Moldova, după ce conversația a fost surprinsă chiar în timpul unei ședințe plenare a Parlamentului.

Discuțiile, care conțineau referiri la o posibilă petrecere la care urma să se consume alcool au fost fotografiate de pe laptopul deputatului PAS Maxim Potîrniche în timpul şedinţei și făcute publice ulterior pe rețelele sociale.

Imaginile au fost distribuire pe pagina sa de Facebook de Alexandru Verșinin, deputat al fracțiunii Democrația Acasă, și au fost rapid preluate de presa de peste Prut.

Potrivit informațiilor apărute, mai mulți aleși PAS discutau pe un grup de WhatsApp intitulat „Kenții”, în timp ce se aflau în plenul Legislativului.

În conversația respectivă, la care au participat atât deputați, cât și alți colegi sau oficiali din Executiv, apar mesaje legate de alcool și de organizarea unei întâlniri informale. Discuția surprinsă în Parlament conține următoarele replici:

Eugen ******: Cine și ce alcool are?

Alex *****: Da ce trebuie?

Radu *****: Eu am vreo 4 sticle cu vin.

Eugen *****: Cum a zis Carla's (n.red. face referire la celebra formație muzicală Carla's Dreams): Tot ce are spirt și arde o să fie „nicitojît.

Adrian ******: Amin.

mesaje whatapp 01 foto Facebook Alexandru Versinin jpg
Imaginea 1/3: mesaje whatapp 01 foto Facebook Alexandru Versinin jpg
mesaje whatapp 01 foto Facebook Alexandru Versinin jpg
mesaje whatapp 02 foto Facebook Alexandru Versinin jpg
mesaje whatapp 03 foto Facebook Alexandru Versinin jpg

Ulterior, în același grup de WhatsApp, unul dintre participanți face o glumă la adresa unui coleg, descris ironic drept „campion la amendamente”, comentariul fiind perceput ca o dovadă a tonului relaxat al discuțiilor purtate în timpul ședinței oficiale.

Ce spune Maxim Potîrniche

După apariția imaginilor în spațiul public și reacțiile generate de acestea, Maxim Potîrniche a venit cu explicații, susținând că discuția nu a avut loc în timpul dezbaterilor propriu-zise, ci într-o pauză tehnică. Acesta a precizat că mesajele făceau referire la aniversarea unui coleg și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi fost vorba despre o situație lipsită de respect față de activitatea Parlamentului.

„Discuția a avut loc într-o pauză survenită din cauza unei probleme tehnice la sistemul de vot și era în contextul unei zile de naștere a unuia dintre colegi. Vreau să fie foarte clar. Suntem în mijlocul unei lupte politice și anumiți actori sau impotenți politici vânează astfel de momente, pentru că nu au ce livra oamenilor, dar au promis în campanie. Până la urmă, noi suntem numiți ca oameni și toți dintre sunt siguri că avem grupuri și rămânem uniți acolo. Vreau să-mi cer iertate de la colegii care posibil au apărut într-o lumină mai puțin plăcută, mai puțin favorabilă. Mă simt vinovat doar în fața lor, dar sper să nu mă excludă din acest chat. Mai puțină ură, oameni buni”, a explicat deputatul PAS.

Incidentul a alimentat criticile din spațiul public privind comportamentul aleșilor în timpul ședințelor Parlamentului și modul în care sunt gestionate discuțiile interne ale partidelor politice, internauţii lăsând numeroase comentarii negative.

Republica Moldova

