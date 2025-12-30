Agenția INQUAM Photos a realizat o retrospectivă a celor mai interesante imagini ale anului care se încheie.

În cele aproape 200 de fotografii selectate sunt surprinse cele mai importante momente ale anului 2025, plecând de la alegerea noului președinte Nicușor Dan, formarea noului Guvern condus de Ilie Bolojan sau aparițiile publice ale lui Călin Georgescu și susținătorii săi.

Sunt prezentate și imagini de la competițiile sportive majore, inundațiile catastrofale din septembrie, explozia din cartierul Rahova sau chiar protestele apărute după documentarul Recorder „Justiție capturată”.