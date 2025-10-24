Ce ar fi negociat Sorin Grindeanu cu reprezentanții magistraților: pensii de 75% din salariul net și o perioadă de tranziție mai mare pentru vârsta de pensionare SURSE

În vreme ce Ilie Bolojan propune o pensie de 70% din ultimul salariu al magistratului și o perioadă de tranziție de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare, Sorin Grindeanu ar dori ca pensia să fie de 75% din venit și o tranziție mai lungă, de 15 ani.

Liderul PSD a luat pe cont propriu, fără un accept din Coaliție, problema rezolvării pensiilor speciale din magistratură și a avut vineri primele consultări cu reprezentanții magistraților.

La întâlnirea organizată de Grindeanu au participat președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președinta Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorul General, Alex Florența. De asemenea, în discuții au fost implicați și ministrul Justiției, Radu Marinescu, a ministrul Muncii, Florin Manole și a vicepremierul Marian Neacșu.

Potrivit surselor G4Media, judecătorii și procurorii ar vrea ca pensia specială să fie 80% din salariul brut, timp de 15 ani.

PSD ar fi mers la negocieri cu soluția propusă prima dată de președintele Nicușor Dan, în sensul că pensia specială să fie 75% din salariu (față de 70% cât era în legea Bolojan) și să încetinească ritmul de creștere a vârstei de pensionare (termen de conformare de 15 ani față de 10 ani în proiectul inițial).

Liderul PSD a inițiat aceste discuții, fără o decizie în coaliție în acest sens. Grindeanu insistă pe formarea unui grup de lucru care să rediscute toate prevederile decise de coaliție și Guvern pentru reforma pensiilor magistraților.

Întâlnirea organizată de social democrat vine în contextul în care a afirmat recent că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect pentru schimbarea condițiilor de pensionare ale magistraților, fără consultări cu actorii din domeniu sau fără a ține cont de observațiile președintelui Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a insistat însă pe menținerea prevederilor care au fost deja decise de coaliție și Guvern și față de care Curtea Constituțională nu s-a pronunțat.

„Imediat ce CCR își va motiva această decizie trebuie reluată imediat procedura, respectat acel termen în așa fel încât să fim în situația în care să facem o lege. Dar nu orice lege. De ce e important acest aspect? Ca țara asta să meargă bine, ca să avem mai mulți bani la buget, noi nu putem colecta mai mulți bani decât produc oamenii care lucrează. Noi suntem în Europa penultima țară ca număr de populație activă, angajată în economie.

Trebuie să limităm pensionările anticipate. Un Guvern care nu reușește să treacă această măsură, a fost strigător la cer, cu majorări de salarii în cascadă, s-au câștigat drepturi salariale de peste 2 miliarde de euro în procese. Drumul expres Arad-Oradea atâta costă. Ca să ne înțelegem. E nevoie de o lege de salarizare care să stabilizeze lucrurile în această zonă...Acest proiect de lege era un cap de pod. Dacă nu corectăm asta nu ai legitimitate să te duci în alte zone”, a declarat joi seara Ilie Bolojan.