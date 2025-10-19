Kelemen Hunor declară că „nu este momentul” pentru creșterea salariului minim în 2026

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că s-a ajuns la concluzia că nu este momentul pentru creșterea salariului minim, după ce coaliția a discutat despre acest subiect, săptămâna trecută.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim începând de anul viitor

Asta a fost discuția săptămâna trecută. Ei au spus că ar trebui (PSD – n.r.), dar toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară. Dar sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate.

Dar noi săptămâna trecută am ajuns la această concluzie propusă de premier: să rămânem cu salariul minim și în 2026, așa cum am avut în 2025. Și sigur, în ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.

Întrebarea privind creșterea salariului minim vine după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că premierul Ilie Bolojan i-a transmis că, „în principiu”, salariul minim nu va crește anul viitor, însă o decizie finală nu a fost încă luată.

„Subiectul este în analiza premierului. În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu – subliniez, în principiu – salariul minim nu va crește. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului”, a declarat Dogioiu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Întrebată despre discuțiile din Coaliție, în condițiile în care PSD s-a pronunțat public pentru majorare, purtătoarea de cuvânt a răspuns: „Nu știu. Ce se întâmplă în Coaliție, se întâmplă în Coaliție”.

Declarația Ioanei Dogioiu a fost urmată de o reacție dură din partea fostului ministru al Finanțelor Adrian Câciu, din partea PSD. Acesta a afirmat că salariul minim trebuie să crească potrivit legislației europene și jaloanelor asumate prin PNRR.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Salariul minim este jalon PNRR.

Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. Doamna Dogioiu ne anunță că PNRR nu se mai aplică?”, a scris Câciu pe rețelele sociale.