Un român beat a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul pasageri la metroul din Paris

Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, potrivit unor surse poliţieneşti şi de la parchet. Incidentul are loc la câteva zile după ce trei femei au fost rănite cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.

Parchetul din Paris a declarat pentru AFP că a deschis o anchetă pentru tentativă de omor.

Luni, în jurul orei locale 13:00, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze, suspectul a încercat să jefuiască o pasageră, care nu s-a lăsat intimidată, a explicat sursa din poliţie. Bărbatul, care era înarmat cu un ciocan, a lovit-o în faţă după ce ea a refuzat să-i dea toate bunurile personale, a explicat parchetul, scrie News.

Victima a fost uşor rănită la arcadă şi a fost declarată inaptă de muncă pentru o perioadă de opt zile, potrivit Ministerului Public.

Potrivit parchetului, suspectul, născut în iulie 1999 în România, era în stare de ebrietate.

La sosirea poliţiştilor, suspectul a ieşit din tren şi a aruncat ciocanul pe jos, a precizat acesta.

Analiza înregistrărilor camerelor de supraveghere a permis descoperirea unui alt act de agresiune, petrecut cu câteva momente înainte, împotriva unui minor în vârstă de 17 ani.

„Celula de ajutor şi asistenţă pentru victime a fost activată”, a declarat pentru AFP societatea RATP, care „condamnă cu cea mai mare fermitate acest act de violenţă” şi „oferă sprijin victimei”.

Pe 26 decembrie, tot pe linia 3 a metroului parizian, trei femei fuseseră uşor rănite cu un cuţit de un bărbat de 25 de ani, care a fost ulterior arestat în Val-d'Oise. Prezentat iniţial ca fiind un cetăţean din Mali care a făcut obiectul unui ordin de părăsire a teritoriului francez, ulterior s-a aflat că acesta deţine de fapt un paşaport francez, dar nu a menţionat acest lucru în cadrul diferitelor proceduri la care a fost supus. Ordinul de arestare preventivă a fost anulat sâmbătă seara din motive psihiatrice, potrivit parchetului din Paris.