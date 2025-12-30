Vremea pe Valea Prahovei de Revelion și la început de ianuarie

Turiștii care aleg stațiunile de pe Valea Prahovei pentru Revelion trebuie să se pregătească pentru frig intens, vânt puternic și un strat redus de zăpadă, arată prognoza meteo. Temperaturile vor putea ajunge până la minus 14 grade în noaptea dintre ani.

Cum va fi vremea de Revelion 2026 pe Valea Prahovei

ANM anunță temperaturi scăzute de Revelion în toate stațiunile de pe Valea Prahovei.

,,O vreme geroasă. Temperaturi de minus 13 - minus 14 grade noaptea pe Valea Prahovei, iar pe timpul zilei minus 5 - minus 6 grade. Deci vreme rece, așa că turiștii să se îmbrace foarte bine!", atenționează meteorologul Mihai Huștiu.

Și vântul va bate cu putere, cel mai intens la altitudini mari. Pe zonele de creastă rafalele de vânt vor atinge chiar și 100 de km/oră.

Valul de frig va afecta întreaga țară la trecerea în 2026.

,,În toată țara vreme foarte rece, geroasă. Mai ales la munte, dar și prin Transilvania, prin zona subcarpatică a Olteniei, Munteniei. Temperaturile vor coborî sub minus 10 grade. Iar pe crestele munților ne așteptăm și la temperaturi de minus 16 - minus 18 grade, la peste 2.000 de metri altitudine. Deci o vreme rece peste tot. Inclusiv în Capitală așteptăm minus 9 grade la periferie", detaliază Mihai Huștiu.

Unde se pot schia

Pentru iubitorii sporturilor de iarnă veștile nu sunt deloc bune. Stratul de zăpadă naturală este foarte mic.

,,Deocamdată avem 4 centimetri la Predeal, 15 centimetri la Sinaia cotă. Deci destul de puțină zăpadă, iar ninsorile pe care le așteptăm astăzi, mâine și pe 1 ianuarie sunt slabe. Adică să se mai depună vreo 4-5 centimetri. Mai ninge, dar slab cantitativ. (...)Dacă cei care administează domeniile schiabile nu iau măsuri și nu dau cu zăpadă artificală, zăpada naturală pe care o așteptăm e slăbuță", spune meteorologul.

Din cauza vântului puternic, nici dacă administratorii pârtiilor vor folosi zăpadă artificială nu se va putea schia în majoritatea stațiunilor de pe Valea Prahovei.

Potrivit infolapin.ro, doar în Sinaia sunt pârtii deschise: Lăptici 1, Lăptici 2, Valea Dorului 1, Valea Dorului 2, Valea Soarelui 1 și Valea Soarelui 2. Informațiile în timp real fi consultate pe site.

Și de pe pagina de Facebook Gondola Sinaia vă puteți lua informații actualizate despre starea pârtiilor și cum se schiază.

,,Deocamdată pe Valea Prahovei nu avem un orizont de timp în care să ningă mai mult. (...) Estimările noastre pe luna ianuarie actualizate astăzi vin cu temperaturi de peste medie. Deci putem să ne întindem cu sezonul de schi mai mult în martie sau chiar în aprilie, cum s-a întâmplat și anii trecuți. ", spune meteorogul Mihai Huștiu.

În primele zile din ianuarie vremea se va încălzi

După un Revelion geros, vremea va începe să se încălzească de pe 2 ianurie, arată prognoaza ANM.

,,Temperaturile vor crește cam peste tot. Inclusiv pe Valea Prahovei temperaturile vor deveni pozitive. Nu aceeași situație va fi și în nordul țării, în Munții Apuseni, în Maramureș, Bucovina. Acolo s-ar putea să mai ningă puțin și temperaturile se vor menține scăzute", detaliază Mihai Huștiu.