Kelemen Hunor admite că există dispute în coaliție: „Nicu şi Marcel au avut altă relaţie”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că în coaliția de guvernare au existat dispute încă de la început și crede că tensiunile vor continua și după ce va avea loc Congresul PSD.

„Există aceste dispute, este dinamica coaliţiei de la bun început şi aproape dinamica tuturor coaliţiilor din ultimii 35 de ani (...) PSD se pregăteşte de alegeri, cu toate că nu există o miză, nu are Sorin Grindeanu un competitor”, a declarat, luni seară, la Digi 24, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR consideră că există şi o altă explicaţie a reacţiilor din spaţiul public din ultima perioadă: „Eu am şi o altă explicaţie, sigur, nu o să placă nici PSD, nici PNL, dar asta e viaţa, nu fac politică ca să fiu pe placul lor. S-au obişnuit când au guvernat în doi că ceea ce spune PSD, PNL acceptă. Nicu şi Marcel au avut altă relaţie (.... ) probabil e greu să te obişnuieşti că este alt premier de la PNL, care este mai puţin flexibil şi trebuie să te obişnuieşti cu asta”.

Kelemen Hunor a susținut că „nu există disciplină” în coaliţie şi unele proiecte sunt greu de trecut în Parlament.

„Fără disciplină, degeaba ai o majoritate de 60%, fără disciplină este greu de mers înainte. De două luni şi jumătate, pe două proiecte, coaliţia se ceartă şi nu am avansat”, a mai transmis Kelemen Hunor.

El a mai afirmat că, într-o coaliţie „unde sunt cinci la masă” – PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile – „n-ai cum să aştepţi să fie toată lumea de acord cu fiecare enunţ”.

„Dar eu cred că suntem oameni maturi şi vom trece de aceste, sau peste aceste tensiuni din coaliţie după 7 noiembrie”, a mai declarat Kelemen Hunor.

PSD îşi alege noua conducere în 7 noiembrie, multe dintre declaraţiile lui Sorin Grindeanu din ultima perioadă fiind puse pe seama campaniei electorale interne.