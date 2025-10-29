Kelemen Hunor, atacat după declarațiile privind pensiile magistraților: „M-am trezit eu ciuruit. Încărcătorul a fost descărcat în pianist”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că legea privind pensiile de serviciu ale magistraților nu poate fi finalizată până la publicarea motivării Curții Constituționale a României (CCR). Acesta a precizat că discuțiile publice pe acest subiect au degenerat într-un atac la adresa sa, deși nu are nicio responsabilitate directă în ceea ce privește statutul magistraților.

„Acum m-am trezit eu ciuruit (...). Încărcătorul a fost descărcat în pianist. Când eu n-am nicio treabă cu magistraţii, de fiecare dată am luat apărarea judecătorilor. Acum 2, 3, 4, 5 ani, când era cu Inspecţia Specială, nu ştiu exact, cei care m-au ciuruit astăzi m-au felicitat atunci. Deci, eu sunt un om principial, nu am nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii”, a spus liderul UDMR, marți seară, 28 octombrie, într-o intervenție la Antena 1.

Kelemen Hunor a explicat că intenția coaliției de guvernare este de a introduce echitate în sistemul de pensii speciale, în special în cazul magistraților, menționând și presiunea socială uriașă în jurul acestui subiect.

„Pur şi simplu, ce a dorit Guvernul şi această coaliţie? Să aducem dreptate, fiindcă societatea este extrem, extrem de nervoasă. E percepţia că ei ies la pensie după 25 de ani de muncă, la 48, la 50 de ani, pensia e cum e şi atunci noi am spus: haide să dăm 35 de ani activitate în muncă, să spunem că este o tranziţie de 10 ani, că nu poţi să o faci de la o zi la alta, şi să fie, exact aşa cum e în Uniunea Europeană, media generală, 70 din net. În Uniunea Europeană nu există mai mult de 70% din venitul net la pensie”, a precizat acesta.

Liderul UDMR a atras atenția că orice discuție despre corectarea legii este prematură în lipsa motivării Curții Constituționale.

„Încă nu am văzut motivarea Curţii Constituţionale, trebuie să aşteptăm motivarea şi, după ce avem motivarea, să vedem ce trebuie corectat. Dacă este doar pe procedură, treaba e relativ simplă, fiindcă atunci reluăm procedura şi aşteptăm avizul CSM-ului dacă trebuie 30 de zile. Dacă nu e vorba doar de procedură, atunci trebuie văzut fondul. Dar nu avem motivarea Curţii. E greu să spui ce trebuie corectat, când nu ai văzut motivarea”, a conchis Kelemen Hunor.

Cu doar o zi înainte de aceste declarații, președintele UDMR a afirmat, luni seară, că în societatea românească există „nervozitate și nemulțumire” din cauza faptului că Guvernul și Parlamentul nu reușesc să rezolve problema pensiilor magistraților. Liderul UDMR afirmă că această situație alimentează percepția neputinței politicienilor și subminează încrederea publică în instituții.