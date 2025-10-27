Grindeanu cere urgentarea discuțiilor privind reforma pensiilor pentru magistrați: „Pierdem timpul în acest moment”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dorește formarea unui grup de lucru pentru elaborarea unui nou proiect pe reforma pensiilor pentru magistrați, înainte de motivarea CCR. Propunerea vine în contextul în care pe 28 noiembrie Comisia Europeană va analiza stadiul reformei.

„Noi pierdem timpul în acest moment. Ceea ce propune PSD este ca mâine să dăm drumul la acest grup de lucru. (...) În acest moment se stă. Percepția e de tipul următor: o mai apucăm încă o dată pe aceeași linie și riscăm, cu un procent destul de mare, ca proiectul, în această formă, până în 30 de zile, cu aviz pozitiv sau negativ de la CSM, care deja te duce în apropierea zilei de 28, să fie respins pe fond. Nu o să avem nici lege și o să pierdem și acei bani europeni”, a precizat Sorin Grindeanu luni dimineață.

El a precizat că ultimele consultări convocate cu reprezentanții din justiție la Parlament au fost făcute în calitate de președinte al Camerei Deputaților, pentru a vedea dacă există deschidere:

„Acest grup de lucru poate să ajungă la un consens. Coaliția ia decizia politică dacă acceptă sau nu”.

Crește salariul minim?

Coaliția trebuie să stabilească și ce se întâmplă cu salariul minim, până la finalul anului. Aici părerile sunt împărțite, iar șeful interimar al PSD a precizat că a fost un acord inițial, așa cum spune premierul Ilie Bolojan, care cere înghețarea salariului minim.

„Am avut discuție în coaliție în urmă cu două săptămâni. De principiu, toată lumea a fost de acord. Între timp au intervenit câteva modificări. Doamna comisar ne-a informat că este posibil să intrăm într-o zonă de infringement, dacă nu vom face această majorare. Am cerut un calcul legat de impactul asupra bugetului și care ar fi efectul nemăririi și unui infringement”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a mai precizat că partidul său este de acord cu urgentarea legii USR care transpune referendumul organizat anul trecut în București. Inițiativa a fost depusă recent în Parlament de candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă.