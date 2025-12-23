Noii miniștri ai Apărării și Economiei depun jurământul marți, de la 15.00

Irineu Darău, propus pentru ministerul Economiei, și Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, vor depune jurământul de investire în funcție, marți, 23 decembrie, la Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială a anunțat organizarea ceremoniei de depunere a jurământului marți, 23 decembrie, de la 15.00.

Cine este Irineu Darău

Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit paginii Senatului, el are experienţă politică începând din anul 2016, în calitate de membru al filialei jedeţene USR Braşov, devenind din 2018 preşedinte al filialei.

În anul 2021, a candidat la președinția formațiunii care se numea atunci USR-PLUS, alături de dacian Cioloș și Dan Barna, fără succes însă.

În campania electorală pentru alegerea președintelui României, Irineu Darău s-a autosuspendat din calitatea de membru USR şi din cea de preşedinte al filialei judeţene USR Braşov, pentru a putea face campanie electorală lui Nicușor Dan.

Radu Miruță, mutare de la Economie la Apărare

Dominic Fritz a declarat joi că Radu Miruță are o bună cunoaștere a domeniului Apărării, fiind implicat direct în dezvoltarea programului SAFE, prin care România a atras fonduri europene semnificative pentru înzestrarea armatei.

„Radu Miruţă a dovedit în ultimele luni nu doar că poate să conducă un minister, ci a fost și unul dintre arhitecţii programului SAFE, prin care România a atras peste 16 miliarde de euro, cu care vom înzestra armata. Ştie acest portofoliu foarte bine. A purtat multe discuţii, a avut în responsabilitatea lui industria de Apărare. Tocmai de aceea nu am niciun dubiu că va fi un ministru al Apărării excelent", a afirmat liderul USR.