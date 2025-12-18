Radu Miruță, propus pentru postul de ministru al Apărării. Cine ar urma să îi ia locul la Ministerul Economiei

USR se pregătește să valideze noile propuneri pentru ministerele Apărării și Economiei. Președintele partidului, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR pentru vineri, 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online, având pe ordinea de zi un singur punct: nominalizarea miniștrilor pentru cele două ministere.

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, este propus pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să ocupe și poziția de vicepremier, potrivit unui comunicat transmis de USR. Radu Miruță este în prezent interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Pentru conducerea Ministerului Economiei este propus senatorul USR Irineu Darău.

Reprezentanții partidului susțin că propunerea lui Radu Miruță la Apărare este una „firească”, având în vedere activitatea sa guvernamentală și implicarea directă în implementarea Programului SAFE în România, un program strategic de înzestrare a Armatei, derulat în colaborare cu industria națională de apărare.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate”, a declarat Radu Miruță, precizând că, în calitate de vicepremier, va asigura continuitatea proiectelor începute la Economie.

Pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, USR îl propune pe Irineu Darău, senator de Brașov din 2020. Acesta are o experiență profesională de peste 15 ani în mediul privat, inclusiv în domeniile industrial, financiar și tehnologic, cu expertiză în arhitectură software, coordonare de proiecte și colaborări internaționale.

„Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat”, a declarat Irineu Darău.