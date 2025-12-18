Cine este Irineu Darău, propus de USR ministru al Economiei. Are 15 ani de experienţă internaţională în IT şi antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franţa

Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Irineu Darău, de profesie informatician, este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, pe care îl va prelua de la Radu Miruță. El este Senator de Braşov din anul 2020 şi a crescut în Ţara Făgăraşului. Fost olimpic la informatică şi istorie, absolvent de licenţă şi master în informatică la Universitatea din Bucureşti, Irineu are 15 ani de experienţă internaţională în IT şi antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franţa.

Potrivit paginii Senatului, el are experienţă politică începând din anul 2016, în calitate de membru al filialei jedeţene USR Braşov, devenind din 2018 preşedinte al filialei.

În anul 2021, a candidat la președinția formațiunii care se numea atunci USR-PLUS, alături de dacian Cioloș și Dan Barna, fără succes însă.

De asemenea, activitatea sa profesională arată că între anii 2016 – 2020 şi-a desfăşurat activitatea în cadrul SAS ReThink Business Labs (firmă proprie) Nice, Franţa.

Între anii 2014-2015 a fost consultant software la Wall Street Systems (Sophia Antipolis, Franţa). El a ocupat aceeaşi poziţie în cadrul Azuriel Technologies (Sophia Antipolis, Franţa) între anii 2011-2014.

Între anii 2009 – 2010 a fost programator la ROUTE 66, ocupând aceeaşi funcţie între anii 2007-2009 la Essensys Software şi la Lunatech, între anii 206-2007.

Irineu darău vorbeşte fluent engleză şi franceză şi a urmat, de asemenea, cursuri la Centre international de formation européenne din Nisa. A fost implicat în mai multe proiecte civice, dintre care cele mai importante sunt cele legate de Fundaţia Academia Civică, de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România şi de Memorialul Sighet.

În declarația sa de avere din 2025 apar părți sociale la SAS ReThink Business Labs – firmă proprie de soluții software cu sediul în Franța), precum și veniturile obținute ca senator, de 131.412

În campania electorală pentru alegerea președimntelui României, Irineu Darău s-a autosuspendat din calitatea de membru USR şi din cea de preşedinte al filialei judeţene USR Braşov, pentru a putea face campanie electorală lui Nicușor Dan.