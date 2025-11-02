search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ministrul Apărării a semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a semnat Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt duminică, 2 noiembrie. 

Moșteanu se află în vizită în Egipt/FOTO: Facebook
Moșteanu se află în vizită în Egipt/FOTO: Facebook

Am semnat astăzi, alături de omologul meu egiptean, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt.

Este un pas important pentru consolidarea relaţiilor noastre bilaterale în domeniul apărării şi pentru întărirea dialogului strategic între două ţări. România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii şi a păcii în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, regiuni cu impact direct asupra echilibrului global”, a scris, duminică, pe Facebook, Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării anunţă că a discutat despre provocările de securitate din Marea Neagră, Balcanii de Vest şi Orientul Mijlociu şi despre cum se poate lucra împreună pentru a le gestiona mai eficient.

„Cooperarea noastră va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării. România rămâne un partener de încredere pentru pace şi stabilitate, în Europa şi dincolo de ea”, a mai transmis ministrul Apărării.

În perioada 1-3 noiembrie, acesta este în vizită oficială în Egipt.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
stirileprotv.ro
image
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
gandul.ro
image
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
mediafax.ro
image
Meme Stoica dă foc fanilor: „Rapid și Craiova au suporteri la un loc cât are FCSB!”
fanatik.ro
image
Un bucureștean a găsit o „metodă diabolică” prin care și-a făcut vecinii să-i achite restanțele uriașe la întreținere. Bărbatul locuiește într-unul dintre cele mai luxoase complexuri rezidențiale din Capitală.
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
playtech.ro
image
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a uitat: ”Aici am renăscut. Ei mi-au salvat viața”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie care bântuie pădurea...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Daniel Balaş aruncă bomba despre doctoriţa Ştefania Szabo: I-am spus că fostul soţ o s-o bage în pământ, i-am zis că nu prinde sfârşitul anului
romaniatv.net
image
Ninsorile lovesc țara! Alertă meteo de ultim moment
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?