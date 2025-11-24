Ionuț Moșteanu, despre Strategia Națională de Apărare: „Ambiția este să fim a doua putere militară pe flancul de est”

Prin Strategia Naţională de Apărare se doreşte ca România să devină a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre, a afirmat, luni seară, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

"Strategia Naţională de Apărare este importantă pentru că dă o direcţie pentru următorii ani şi o schimbare de paradigmă faţă de ultima strategie prezentată de fostul preşedinte. (...) Un punct de vedere fundamental diferit este că nu mai suntem un consumator de apărare, suntem un furnizor sau ne dorim să devenim un furnizor de apărare în zona Mării Negre şi ambiţia pe care o setează preşedintele în această Strategie este să fim a doua putere militară de pe flancul de est, după Polonia, ceea ce este absolut rezonabil, putem atinge asta şi putem face asta, suntem pe direcţia bună, important este să nu ratăm nişte momente şi nişte oportunităţi (...), să continuăm să investim, să continuăm să stăm aproape cu partenerii noştri şi să dezvoltăm armata, să continuăm să ţinem aproape populaţia de tot ce înseamnă apărare, pentru că apărarea cumva nu e doar o chestie a unei instituţii. La apărarea unei ţări şi a suveranităţii uni popor trebuie să contribuie toată lumea", a declarat Ionuţ Moşteanu, la Digi24.

El a adăugat că este nevoie ca populaţia să accepte creşterea cheltuielilor pentru apărare în următorii ani.

"Am propus către Parlament şi cred că mâine (marţi - n.r.) vom primi raportul final de la Senat, de la Comisia de apărare, pentru a merge în plen pentru Legea pregătirii populaţiei pentru apărare, acel proiect care introduce voluntariatul pentru stagiul militar voluntar de patru luni. De aceea e nevoie de populaţie să accepte că trebuie să creştem cheltuielile pe apărare în următorii ani. O decizie pe care am luat-o împreună cu aliaţii noştri (...) la Haga, la finalul lui iunie. Am luat această decizie înţelegând noile imperative şi noile provocări de securitate, înţelegând că ani de zile nu am investit suficient cât ar fi trebuit să investim în propria apărare", a spus ministrul Apărării.

Afirmațiile vin în contextul în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat luni proiectul Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2025–2030, document pe care președintele Nicușor Dan urmează să îl înainteze Parlamentului spre aprobare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

„Strategia exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”, se arată în comunicat.

Strategia prevede garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale ale țării, menționând totodată că sunt necesare: creșterea numărului de militari activi și de rezerviști; dezvoltarea unor forțe cu capacitate ridicată de reacție; accelerarea revitalizării industriei naționale de apărare, precum și investiții în cercetare, retehnologizare și programe de înzestrare.