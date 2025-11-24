CSAT se reunește astăzi pentru a stabili planurile de apărare ale României și a evalua riscurile strategice pentru securitatea națională

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni, 24 ianuarie, pentru a discuta principalele planuri de apărare ale României şi proiectele de securitate pe care ţara le propune Comisiei Europene, într-un context regional marcat de provocări și vulnerabilități strategice.

De asemenea, membrii CSAT vor analiza şi proiectele pe care România intenţionează să le înainteze Comisiei Europene în cadrul Programului SAFE.

În cadrul CSAT vor fi discutate riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile anticipate pentru anul 2026, precum şi concluziile participării României la exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

Într-o declaraţie recentă, preşedintele Nicușor Dan a a amintit că pe agenda reuniunii se află Strategia Naţională de Apărare a Ţării şi propunerea de proiecte SAFE, precizând că o parte a temelor discutate are un caracter strict militar, având în vedere contextul actual de securitate.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că şedinţa cuprinde: analiza Strategiei Naţionale de Apărare pentru perioada 2025-2030, evaluarea strategică a apărării şi un raport privind acţiunile derulate în primele şapte luni ale anului 2025 pentru combaterea traficului şi consumului de droguri, considerate riscuri la adresa siguranţei naţionale.

Strategia Naţională de Apărare, publicată miercuri de Palatul Cotroceni, evidenţiază că România, deşi încă îşi ajustează instituţiile la noile realităţi economice şi sociale, se află „în pragul maturităţii naţionale şi statale depline”, pregătită să îşi soluţioneze vulnerabilităţile şi să valorifice oportunităţile istorice şi naturale de care dispune.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, într-o conferinţă de presă, că documentul introduce conceptul de „independenţă solidară”, menit să asigure o poziţionare strategică mai puternică a României în regiune şi în cadrul alianţelor internaţionale. După avizarea în CSAT, Strategia de Apărare va fi prezentată săptămâna viitoare şi în Parlament.