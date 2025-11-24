search
Discuții în CSAT: „Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare"

0
0
Publicat:

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat luni proiectul Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2025–2030, document pe care președintele Nicușor Dan îl va înainta Parlamentului spre aprobare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Militarii români trebuie să fie pregătiți FOTO Inquam Photos / George Călin
Militarii români trebuie să fie pregătiți FOTO Inquam Photos / George Călin

În comunicatul transmis se subliniază că „statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor și, în același timp, să-și întărească reziliența națională”.

În ședință au fost abordate mai multe teme, cu accent pe măsurile necesare pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului și întărirea rezilienței societății.

Strategia Națională de Apărare pentru 2025–2030 a fost principalul punct al ordinii de zi.

Nicușor Dan a convocat ședința CSAT, care a avut loc luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12:00. La discuții au participat principalii factori decizionali în domeniul securității naționale.

loading Se încarcă comentariile...
