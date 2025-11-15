Un candidat la Primăria Capitalei a anunțat, într-un videoclip postat pe TikTok, că dacă va fi ales primar general, parcarea în București ar urma să coste doar un leu pe oră.

Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici, care a confirmat că va candida la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, promite să micșoreze costul parcării. Întrebat de un utilizator: „Eugen, ce pot să mai fac cu un leu în București?”, acesta a răspuns: „Cu un leu? Astăzi, nimic. Dar din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele”.

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor Publice în guvernele conduse de Victor Ponta și Viorica Dăncilă, în perioadele 2015, 2018 și 2019. Anterior, între 2012 și 2015, a ocupat funcția de ministru al Fondurilor Europene.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.