Video Liviu Negoiță și PUSL îl susțin pe candidatul PSD, Daniel Băluță, la Primăria Capitalei: „Este un om serios”

Liviu Negoiță, care a intenționat să candideze la Primăria Capitalei din partea PUSL, dar ulterior s-a retras din cursă a anunțat că atât el, cât și partidul din care face parte îl susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță.

Liviu Negoiță, care în această toamnă și-a anunțat candidatura din partea PUSL la funcția de primar general al Capitalei, apoi s-a retras din cursă a anunțat joi, într-o conferință de presă, că îl susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

De altfel, cei doi au organizat un eveniment public în cadrul căruia a fost semnat un acord de susținere pentru social democrat în perioada cât a mai rămas din campania electorală.

”Îi îndemn pe cetățenii care m-au votat anul trecut, circa 7.000 de oameni, să-l voteze pe Daniel Băluță. Bucureștiul are nevoie de seriozitate, după 5 ani de Nicușor Dan. Daniel Băluță este un om serios, care a demonstrat la Sectorul 4 că atunci când spune un lucru îl face”, a spus Liviu Negoiță.

Liviu Negoiță a anunțat săptămâna trecută că nu își va mai depune candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei.

Decizia a fost prezentată ca un gest de protest față de modul în care sunt organizate alegerile parțiale din București.